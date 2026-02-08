¿Qué Famosos Estuvieron en La Casita con Bad Bunny Durante el Medio Tiempo del Super Bowl 2026?

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX no solo fue histórico por la actuación de Bad Bunny, como el primer artista latino e hispanohablante en liderar el show como solista, sino también por las figuras que formaron parte del icónico momento que se conoció como “La Casita”, una escena inspirada en la cultura boricua dentro de su presentación.

Mientras Bad Bunny interpretaba su música frente a millones de espectadores, varios nombres conocidos del mundo del entretenimiento se unieron al ambiente festivo desde dentro de esa representación de hogar y cultura que marcó su show.

Los invitados que robaron miradas en La Casita

Entre los asistentes a La Casita durante la actuación destacaron varias personalidades tanto de la música como del cine:

Pedro Pascal — El actor chileno conocido internacionalmente por sus papeles en series y películas apareció disfrutando y moviéndose al ritmo del espectáculo.

Karol G — La cantante colombiana, amiga y colega musical de Bad Bunny, también estuvo presente apoyando al artista en una noche que celebró la cultura latina.

Cardi B — La rapera estadounidense fue vista bailando durante la actuación, sumándose a la vibra festiva de la presentación.

Jessica Alba — La actriz estadounidense formó parte de los rostros que acompañaron el set de La Casita, compartiendo el momento con otros grandes nombres.

Young Miko — La artista puertorriqueña también se sumó a la escena desde la casita, mostrando el apoyo de la nueva generación de talentos latinos.

Además de estos invitados, el segmento contó con la participación en el escenario de artistas como Lady Gaga y Ricky Martin, quienes ofrecieron actuaciones especiales durante el show, aunque no desde La Casita como tal.

Un show lleno de cultura y comunidad

“La Casita” fue uno de los elementos más comentados del medio tiempo porque representó no solo un homenaje a las raíces culturales del artista, sino también un espacio de celebración colectiva.

La presencia de figuras de diversas disciplinas no solo destacó por su fama, sino por la unidad y diversidad cultural que aportaron a uno de los momentos más recordados del evento.

En conjunto, estas apariciones reforzaron la idea de que el espectáculo de Bad Bunny no fue solo un momento musical dentro del Super Bowl, sino una invitación a celebrar la comunidad latina y su influencia en la cultura global.

