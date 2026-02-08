Bad Bunny Hace Historia: Los Mejores Momentos del Show del Medio Tiempo del Super Bowl 2026

En una noche que quedará marcada en la historia de la música y el entretenimiento, Bad Bunny se convirtió en el primer artista latino e hispanohablante en encabezar el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LX como solista, llevando al escenario más visto del mundo una celebración vibrante de su cultura, identidad y éxitos musicales.

Desde el icónico Levi’s Stadium en Santa Clara, el artista puertorriqueño transformó los tradicionales 13 minutos de show en un recorrido lleno de símbolos, ritmo y momentos inolvidables que resonaron globalmente.

Colocan Carteles Contra ICE con Ilustración de Sapo de Bad Bunny en San Francisco

Puerto Rico en el centro del escenario

Bad Bunny abrió su actuación con una fuerte conexión a sus raíces: la escenografía evocó escenas típicas de Puerto Rico, desde partidas de dominó hasta sembradíos rurales, mientras sonaban los primeros acordes de "Tití Me Preguntó", uno de sus temas más celebrados.

La Casita y la aparición de celebridades internacionales

El espectáculo siguió con una interpretación de "Yo Perreo Sola" en el techo de su famoso escenario 'La Casita', donde estaban presentes celebridades como Karol G, Cardi B, Pedro Pascal y Jessica Alba.

Foto: GettyImages

Lady Gaga y Ricky Martin: Las grandes sorpresas de la noche

Lady Gaga fue una de las grandes sorpresas del show, la Mother Monster subió al escenario para interpretar una versión en salsa de Die With a Smile, fusionando estilos y mostrando la versatilidad del show.

Ricky Martin subió para cantar Lo Que Le Pasó a Hawái, un momento que celebró la conexión intergeneracional dentro de la música latina.

Foto: GettyImages

Un repertorio de hits y cultura latina

Tras esos momentos emblemáticos, Bad Bunny continuó con un set cargado de energía y diversidad sonora. El público escuchó éxitos como Voy a llevarte pa PR, Eeeo, Mónaco, Baile Inolvidable, Nueva Yol, El Apagón, Por la Mañana Café y por la Tarde Ron y Debí Tirar Más Fotos, temas que han acompañado la carrera ascendente del artista y que reforzaron el carácter festivo y multicultural de la noche.

Al final, Benito Antonio Martínez Ocasio, no solo interpretó sus hits, sino que rindió homenaje literal a su tierra al mencionar y nombrar varios países de Latinoamérica, reiterando el orgullo por sus orígenes y el alcance de la música latina en el mundo.

Foto: GettyImages

Un mensaje más allá del entretenimiento

Más allá de la música y las estrellas invitadas, la presentación de Bad Bunny fue interpretada por expertos como un acto de afirmación cultural y representación. Fue una noche donde, además del ritmo, se celebró la diversidad, el orgullo por las raíces y la presencia de la música en español en uno de los escenarios más emblemáticos del entretenimiento global.

Con este histórico medio tiempo, Bad Bunny no solo conquistó el campo de fútbol, sino que también consolidó una nueva forma de ver y escuchar la música latina en el corazón del espectáculo mundial.

Historias recomendadas:

¿Cuánto Dinero Cobrará Bad Bunny por el Show del Medio Tiempo del Super Bowl 2026?

Setlist de Bad Bunny en el Super Bowl 2026: ¿Qué Canciones Podría Cantar en el Medio Tiempo?