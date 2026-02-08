Setlist de Bad Bunny en el Super Bowl 2026: ¿Qué Canciones Podría Cantar en el Medio Tiempo?

Con menos de 15 minutos en el escenario, el show de medio tiempo del Super Bowl LX promete ser un mapa de grandes éxitos y momentos sorpresa: desde himnos de estadio hasta fragmentos íntimos de canciones que marcaron la carrera del artista.

Fuentes cercanas al evento y análisis de especialistas apuntan a un repertorio que mezclaría “Tití Me Preguntó”, “Me Porto Bonito”, “Dákiti” y “Yo Perreo Sola” con fragmentos de temas más recientes como Baile Inolvidable y NuevaYol.

Bad Bunny Promete un Medio Tiempo del Super Bowl Musical y Simbólico

Un set corto, pero calculado

Un show de 12–14 minutos obliga a decisiones drásticas: priorizar canciones reconocibles globalmente, conservar picos de energía y, cuando sea posible, insertar mensajes culturales claros.

Ese equilibrio entre energía, reconocimiento y mensaje, parece guiar las proyecciones sobre el repertorio de esta presentación histórica. Expertos en producción y varios análisis previos al evento coinciden en que la selección buscará maximizar impacto en un lapso mínimo.

¿Qué canciones podría cantar Bad Bunny el Medio Tiempo del Super Bowl 2026?

“Tití Me Preguntó” — tema de alto reconocimiento y con gancho rítmico que funciona como apertura o clímax de mediana intensidad.

“Me Porto Bonito” — hit colaborativo que permitiría invitar a un artista invitado (por ejemplo Chencho Corleone), añadiendo dinamismo y reconocimiento inmediato.

“Dákiti” — uno de los certificados globales del artista, ideal para mantener la intensidad de la audiencia internacional.

“Yo Perreo Sola” — himno del empoderamiento que además aporta un momento coreográfico potente y viralizable.

Fragmentos de “Mónaco” o “Un Preview” — cortes más recientes o con letra explícita podrían aparecer en forma de fragmentos o transiciones, para evitar censuras y conservar el tono del artista.

“Baile Inolvidable” – una de las apuestas emocionales más fuertes del show; permitiría bajar ligeramente la intensidad sin perder conexión, mostrando una faceta más íntima del artista.

Canciones de Debí Tirar Más Fotos – se perfila la inclusión de uno o dos fragmentos de este álbum, integrados como transición o interludio, reforzando el presente creativo de Bad Bunny sin sacrificar ritmo.

Estructura posible del show

Apertura explosiva (1–2 temas): un hit inmediato para conectar con la audiencia mundial.

Bloque colaborativo (1–2 temas): momento para invitados sorpresa que representen la escena urbana o la música latina (nombres que circulan: Daddy Yankee, J Balvin, Jowell & Randy, Karol G; también se mencionó la posibilidad de Cardi B en caso de aparición especial).

Interludio de mensaje/ritmo (1 tema): un pasaje con contenido identitario o de empoderamiento.

Cierre a toda pista (último hit): un himno bailable que deje en alto la memoria del show.

Los invitados no solo amplían el alcance musical, sino que ayudan a condensar influencias y países en un mismo instante televisivo. Medios especializados han listado nombres que encajarían por historia con el artista y por capacidad de generar momentos virales: desde veteranos del reguetón hasta figuras pop con las que Bad Bunny ha colaborado. Las pistas sobre apariciones especiales circulan en portales de entretenimiento y redes sociales, pero la NFL y la producción suelen mantener el secreto hasta el último minuto.

Contexto cultural y político del show

Más allá del espectáculo, la puesta en escena tiene carga simbólica: el arribo de un artista que canta íntegramente en español al escenario más visto del planeta, y su discurso público en las últimas apariciones, transforman el show en un gesto cultural para la música latina.

En conferencias previas, el artista ha remarcado la intención de que su presentación sea “para todos” y ha lanzado mensajes de orgullo y solidaridad en giras y apariciones públicas.

