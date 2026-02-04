¿A Qué Hora Es el Medio Tiempo del Super Bowl 2026? Así Será el Show Encabezado por Bad Bunny

El show medio tiempo del Super Bowl 2026 tendrá sabor latino. Bad Bunny se convertirá en el primer artista cuyo idioma principal es el español, en encabezar el espectáculo.

La presentación de Bad Bunny remarcará el impacto de la música latina en una audiencia global, en momentos social y políticamente álgidos para los latinos en Estados Unidos.

Esta no será la primera vez del conejo malo frente a esa audiencia monumental. En 2020, durante el Super Bowl LIV, apareció como invitado: rapeó una estrofa de “I Like It” —su colaboración con Cardi B y J Balvin— y fusionó “Callaíta” con “Chantaje” de Shakira en un momento que ya es parte del archivo del evento.

Sin embargo, lo que ocurrirá el 8 de febrero será distinto. Cuando Benito Antonio Martínez Ocasio vuelva a pisar el escenario más influyente del entretenimiento global, a tan solo una semana de ganar el Grammy a Álbum del Año, lo hará con un control creativo total y con un mensaje claro: el español ocupará el centro, las posturas políticas estarán presentes y el orgullo identitario brillará por su presencia.

El momento no es casual. Debí Tirar Más Fotos, el álbum con el que Bad Bunny hizo historia y que muchos consideran el trabajo más sólido de su carrera, es una celebración frontal de la cultura puertorriqueña y latina, una constante en su trayectoria artística.

Esa autenticidad sin concesiones es, precisamente, lo que mantiene al público expectante: la certeza de que su show no solo será un espectáculo musical, sino una declaración cultural en uno de los escaparates más grandes del mundo.

Grammy 2026: Bad Bunny Gana Álbum del Año, el Máximo Galardón de la Industria Musical

¿A qué hora es el medio tiempo del Super Bowl 2026?

De acuerdo con la información oficial, el show del medio tiempo tiene previsto iniciar alrededor de las 8:00 de la noche, hora del Este (aproximadamente 7:00 p.m. en México), dependiendo de la duración del primer y segundo cuarto del partido.

Como es tradición, el espectáculo se transmitirá en vivo a nivel global y durará entre 12 y 15 minutos.

La elección de Bad Bunny marca un momento clave para la representación latina en la cultura pop global, lo que consolida su impacto más allá de la música urbana y reafirmasu lugar como figura central del entretenimiento contemporáneo.

¿Qué otros artistas se presentarán en el Super Bowl?

Antes del esperado medio tiempo, el Super Bowl 60 contará con varias actuaciones musicales que darán contexto histórico y simbólico al evento.

La legendaria banda Green Day será la encargada de inaugurar las festividades del domingo, en una presentación especial por el 60° aniversario del Super Bowl. El grupo, formado en una subregión del área de la Bahía de San Francisco, se presentará a las 3:00 p. m. hora del Pacífico / 6:00 p. m. hora del Este, según anunció la liga en enero.

“¡Estamos súper emocionados de inaugurar el Super Bowl 60 en nuestro patio trasero!”, declaró Billie Joe Armstrong, líder de la banda. “Nos honra dar la bienvenida a los MVP que han dado forma al deporte y abrir la noche para los fans de todo el mundo. ¡A divertirse! ¡A cantar!”.

Al igual que Bad Bunny, Green Day ha sido abiertamente crítica del presidente Donald Trump, lo que añade una lectura política y cultural al evento.

En la ceremonia previa al partido, el cantautor Charlie Puth interpretará el himno nacional de Estados Unidos, “The Star-Spangled Banner”. Puth es conocido por éxitos como “Attention” y “We Don’t Talk Anymore”, esta última en colaboración con Selena Gomez.

Además, Brandi Carlile cantará “America the Beautiful”, mientras que la artista ganadora del Grammy Coco Jones interpretará “Lift Every Voice and Sing”, ambas actuaciones también antes del inicio del juego.

¿Qué artistas podrían subir con Bad Bunny al escenario?

Aunque la NFL no ha confirmado invitados oficiales, distintos reportes especializados señalan que el show de Bad Bunny podría incluir colaboraciones clave de su carrera. Entre los nombres que suenan con más fuerza están J Balvin, Rosalía, Rauw Alejandro y Karol G, artistas con los que ha compartido éxitos globales y que encajan con la lógica de un espectáculo pensado para audiencias internacionales.

La presencia de invitados sorpresa es una constante en los shows de medio tiempo, y en el caso de Bad Bunny, la expectativa es alta: su historial de colaboraciones y su narrativa visual hacen pensar en un espectáculo coral, con guiños a la música urbana, el pop y la identidad latina.

Bad Bunny Cierra Gira 2025 en CDMX: Así Fue el Memorable Reencuentro con J Balvin

¿Qué canciones podría cantar Bad Bunny en el show del medio tiempo?

El repertorio del medio tiempo apuntaría a un recorrido por los mayores éxitos de Bad Bunny, combinando temas recientes con canciones que marcaron su ascenso global. Entre las más probables se encuentran “Tití Me Preguntó”, “Me Porto Bonito”, “Dakiti” y “Yo Perreo Sola”, además de posibles fragmentos de “Un Preview” o “Monaco”.

La selección final buscaría equilibrar energía, reconocimiento global y mensaje, elementos clave para un show de menos de 15 minutos pero con impacto histórico. Todo indica que el Super Bowl 2026 no solo será un evento deportivo, sino también un momento cultural decisivo para la música latina en el escenario más visto del planeta.

