De Shakira a Bad Bunny: Artistas Latinos Que Se Han Presentado en el Medio Tiempo del Super Bowl

El Super Bowl no solo es el evento deportivo más visto del año, también se ha convertido en un escaparate cultural y musical a través del show de medio tiempo.

Los artistas latinos han dejado un legado imborrable en estos shows al combinar ritmo, cultura, identidad e impacto sociocultural en uno de los escenarios más emblemáticos de la industria musical y deportiva del mundo.

Por eso recordaremos quiénes han sido los artistas latinos que han pisado este escenario a través de su historia.

Super Bowl 2026: Bad Bunny Deja este "Avance" del Show de Medio Tiempo

Bad Bunny: protagonista histórico en 2026

Empecemos por Bad Bunny, quien este año, especialmente tenso en temas sociales y políticos, se prepara para hacer historia como el primer latino de habla primordialmente hispana en encabezar el Halftime Show en solitario en el Super Bowl LX 2026, que se celebrará el 8 de febrero en Santa Clara, California.

Su show representa no solo un hito para la música urbana global, sino también para la comunidad hispanohablante, impulsada por su estraordinario triunfo al ganar el premio a Álbum del Año en los Grammy con un disco completamente en español.

Shakira y J.Lo: un clásico inolvidable

La edición de 2020 del Super Bowl introdujo una de las actuaciones latinas más emblemáticas de la historia, cuando Shakira y Jennifer López compartieron el escenario como coheadliners. Su presentación, que combinó éxitos globales con energía, baile y raíces latinas, se convirtió en una de las más vistas y celebradas, con invitados como Bad Bunny y J Balvin.

Precursores latinos en el medio tiempo

Antes de estos shows protagonizados por Muchos artistas latinos allanaron el camino para estas grandes actuaciones. Entre ellos destacan:

Gloria Estefan

Una de las figuras más importantes en la historia latina del Super Bowl es Gloria Estefan. Su participación en el Halftime Show del Super Bowl XXVI en 1992 la convirtió en la primera latina en pisar este escenario, en una época en que el formato aún no tenía el protagonismo musical que conocemos hoy día.

Estefan presentó éxitos como Live for Loving You y Get on Your Feet dentro del espectáculo “Winter Magic”, acompañada de patinadores artísticos, lo que la posicionó como una verdadera pionera que abrió puertas para futuras estrellas latinas.

Christina Aguilera y Enrique Iglesias

Christina Aguilera y Enrique Iglesias coincidieron en el escenario del Super Bowl en el año 2000, como parte de una generación de artistas biculturales que comenzaba a dominar el pop global. Ambos formaron parte del Halftime Show de esa edición junto a figuras como Phil Collins y Toni Braxton, en un cartel que reunió a algunos de los nombres más influyentes de la música de la época.

Gustavo Dudamel

Un capítulo distinto en la participación latina lo escribió Gustavo Dudamel, el reconocido director venezolano de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, quien llevó la música clásica al Halftime Show del Super Bowl 50 (2016).

Dudamel dirigió a la Youth Orchestra Los Angeles (YOLA) en el estadio Levi’s, acompañando a artistas como Coldplay, Beyoncé, Bruno Mars y Mark Ronson con piezas como Viva la Vida y Paradise.

Su participación es particularmente destacada porque rompió con el molde tradicional del espectáculo, incorporando la tradición sinfónica dentro de un evento que suele estar dominado por el pop y géneros urbanos.

Bruno Mars

Aunque nació en Honolulu, Mars es de ascendencia puertorriqueña, y deslumbró con actuaciones en 2014 y 2016, acompañando a artistas como Coldplay y Beyoncé.

Taboo

El Super Bowl de 2011 contó con representación latina a través de Taboo, artista de ascendencia mexicana y miembro de The Black Eyed Peas. El rapero formó parte del espectáculo de medio tiempo encabezado por el grupo, en una presentación que también sumó a invitados de alto perfil como Usher y Slash, guitarrista de Guns N’ Roses, en lo que fue uno de los shows de medio tiempo más comentados de la década.

Arturo Sandoval

La presencia latina en el Super Bowl se hizo notar desde mediados de los noventa con la participación del trompetista cubano Arturo Sandoval, quien se presentó en el Halftime Show de 1995.

Ganador de múltiples premios Grammy, Sandoval compartió escenario con leyendas de la música como Patti LaBelle, Teddy Pendergrass y Tony Bennett, en un espectáculo que destacó por su ambiciosa puesta en escena inspirada en la saga cinematográfica Indiana Jones.

Miami Sound Machine

Ese mismo año, el Halftime Show celebrado en el Joe Robbie Stadium de Miami también incluyó a Miami Sound Machine, la banda fundada por Emilio Estefan y que tuvo a Gloria Estefan como su voz principal durante sus años de mayor proyección internacional. Su participación reforzó el peso de la música latina dentro de uno de los escenarios más vistos del mundo.

Un legado que sigue creciendo

Aunque no han sido mayoría, los latinos que se han subido al escenario del Super Bowl han demostrado que la música y la cultura trascienden idiomas y fronteras. Su presencia ha aumentado con el tiempo y ha potenciado la influencia de sonidos latinos dentro y fuera de Estados Unidos.

Con Bad Bunny ahora al frente, la comunidad latina celebra un momento que se siente como un triunfo social, político y cultural global, que refleja no solo la evolución de la música popular, también la importancia de la diversidad en grandes escenarios de todo el mundo.

