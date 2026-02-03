¿Quién es Gabriela Ortiz? La Académica de la UNAM que Ganó 3 Premios Grammy 2026 con Yanga

La compositora y académica Gabriela Ortiz Torres se convirtió en una de las protagonistas más sobresalientes de la 68ª edición de los Premios Grammy 2026, celebrada el pasado 1 de febrero en Los Ángeles.

Su obra Yanga y otras composiciones fueron galardonadas en tres importantes categorías, consolidando su nombre no solo en la escena nacional, sino también en el panorama internacional de la música clásica contemporánea.

¿Quién es Gabriela Ortiz?

Nacida el 20 de diciembre de 1964 en la Ciudad de México, Gabriela Ortiz creció en un entorno musical: sus padres fueron miembros fundadores del grupo Los Folkloristas, clave en la difusión de música tradicional latinoamericana. Fue así que desde niña tocó instrumentos como el charango y la guitarra, al mismo tiempo que estudiaba piano clásico.

Su formación académica comenzó en México con compositores como Mario Lavista y Federico Ibarra, para luego expandirse en Europa con estudios en la Guildhall School of Music and Drama y un doctorado en composición y música electroacústica en la City University of Londres.

Maestra y compositora de la UNAM

Ortiz ha tenido una destacada trayectoria como profesora titular en la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde ha formado a generaciones de compositores y músicos. Su trabajo académico y artístico se ha extendido por más de dos décadas dentro de la máxima casa de estudios del país.

Además de su labor docente, ha sido invitada a impartir clases y talleres en universidades de Estados Unidos y Europa, y es miembro de número del Colegio Nacional y de la Academia de Artes de México.

Un triunfo histórico en los Grammy 2026

En la reciente ceremonia de los Grammy 2026, Ortiz se llevó tres premios por su música, destacando especialmente por Yanga, una obra interpretada por la Los Angeles Master Chorale y otros ensambles bajo la dirección de Gustavo Dudamel. Los reconocimientos incluyen:

Mejor Libreto Clásico / Mejor Compendio Clásico por la grabación de Yanga.

Mejor Interpretación Coral por Yanga en colaboración con la Los Angeles Master Chorale y Dudamel.

Mejor Composición Clásica Contemporánea por su concierto Dzonot.

Este triunfo no solo representa un hito personal, sino también un motivo de orgullo para México y para la comunidad académica de la UNAM, que celebró el reconocimiento internacional a su talento.

La música de Gabriela Ortiz combina tradiciones indígenas y populares mexicanas con las técnicas más avanzadas de la música contemporánea, con piezas que han sido interpretadas en salas de concierto alrededor del mundo.

Con estos nuevos premios Grammy, Ortiz reafirma su posición como una de las compositoras mexicanas más importantes de su generación y una referencia en la música contemporánea global.

