Revelan la Causa de Muerte de Gerardo Taracena, Actor de 'Apocalypto'

Aunque las causas del fallecimiento de Gerardo Taracena se manejaron con total discreción, durante los servicios funerarios trascendieron detalles sobre las complicaciones de salud que enfrentó el actor y que derivaron en su muerte, ocurrida este sábado 31 de enero.

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) fue la encargada de dar a conocer el deceso mediante un comunicado difundido a través de sus redes sociales.

En su mensaje, la ANDA lamentó profundamente la pérdida y expresó sus condolencias a familiares, amigos y colegas, al tiempo que destacó las valiosas aportaciones de Taracena al cine, el teatro y la televisión en México.

No obstante, hasta ese momento, las causas de su fallecimiento no habían sido reveladas públicamente.

¿De qué murió Gerardo Taracena?

Gerardo Taracena. Foto: Cuartoscuro

Este domingo 1 de febrero se llevó a cabo el velorio de Gerardo Taracena en una funeraria de la Ciudad de México. En el lugar, Enrique Cueva, amigo cercano del actor, compartió detalles sobre lo ocurrido.

“El médico legista lo que dijo es que fue un infarto al miocardio, y pues nadie esperábamos eso”, señaló en entrevista con el reportero Enrique de la Rosa, titular del canal de YouTube ‘delarosa.tv’.

Cueva explicó que el actor padecía hipertensión, una enfermedad que, aseguró, “estaba controlada con sus medicamentos”. Asimismo, comentó que estuvo con Taracena “un día antes” de su fallecimiento.

“Es lamentable lo que pasó. Gerardo siempre fue, no sólo para mí, sino para muchos compañeros y vecinos de la calle, un gran ser humano, una excelente persona, antes que ser un gran actor”, expresó.

También informó que su amigo falleció mientras se encontraba acompañado por la madre de su hija y su hija, quienes fueron tomadas por sorpresa ante la situación.

Trayectoria de Gerardo Taracena

Gerardo Taracena participó en películas de gran proyección internacional como Apocalypto, Hombre en Llamas, La Mexicana y Atrapen al Gringo, trabajos que le otorgaron reconocimiento y visibilidad a nivel mundial.

Asimismo, formó parte del elenco de la exitosa serie de Netflix Narcos: México, donde su actuación fue ampliamente valorada por la crítica y el público.

En el ámbito académico, Taracena estudió Arte Dramático en el Centro Universitario de Teatro (CUT) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), institución en la que fortaleció las bases de su formación artística.

En 1992 comenzó a participar en diversos festivales de teatro y danza con el grupo de danza Íntegro de Perú, colaboración que se extendió hasta 1996 y que enriqueció su experiencia escénica.

Además de su destacada labor en el cine, Gerardo Taracena mantuvo una constante presencia en el teatro y la televisión, donde dejó una huella significativa.

Historias recomendadas: