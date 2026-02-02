¿Kim Kardashian y Lewis Hamilton Son Novios? Todas las Pistas que Indican que Están Saliendo

Después de años de amistad y varios encuentros discretos, Kim Kardashian y Lewis Hamilton han encendido los rumores de un posible romance tras pasar un fin de semana juntos que ha despertado especulaciones de una nueva relación amorosa entre la socialité estadounidense y la estrella británica de la Fórmula 1.

"Pensé Que Iba a Morir": Kim Kardashian Testifica en el Juicio por Robo que Sufrió en París

Una escapada que desató rumores

Según reportes de medios internacionales, Kardashian, de 45 años, viajó recientemente desde Los Ángeles hasta el Reino Unido para pasar tiempo con Hamilton, de 41, en un retiro privado en el lujoso hotel Estelle Manor, ubicado en los Cotswolds.

Ahí, ambos disfrutaron de actividades como una cena, un masaje en pareja y acceso exclusivo a las instalaciones del establecimiento, lo que ha sido descrito por fuentes como un fin de semana “muy romántico”.

La empresaria llegó en su jet privado acompañada de su seguridad personal, mientras que Hamilton se trasladó en helicóptero desde Londres para reunirse con ella.

A pesar de sus esfuerzos por mantener la discreción, el hecho de que compartieran habitación y experiencias privadas ha sido interpretado por varios medios como una clara señal de que podría existir algo más que una amistad entre ellos.

¿Amistad de toda la vida… o algo más?

Kim Kardashian y Lewis Hamilton se conocen desde hace más de una década. Ambos coincidieron en eventos sociales y de alto perfil desde al menos 2014, cuando asistieron juntos a galas y encuentros en la industria del entretenimiento y la moda, incluso junto a sus respectivas parejas de entonces.

A lo largo de los años, han mantenido una relación cordial y amistosa, con varias apariciones públicas mínimas juntos. Esta conexión de largo tiempo ha alimentado la especulación de que su vínculo podría estar evolucionando hacia algo más que una simple amistad.

Sin confirmaciones oficiales todavía

A pesar de la atención mediática, ninguno de los dos ha confirmado oficialmente que estén en una relación.

Kardashian recientemente finalizó su divorcio en 2022 y ha sido vinculada en los últimos años con otras figuras públicas en algunas ocasiones, mientras que Hamilton ha tenido relaciones en el pasado, aunque en entrevistas previas ha dicho que ha mantenido una vida amorosa discreta para concentrarse en su carrera.

Pistas que podrían indicar que Kim Kardashian y Lewis Hamilton están saliendo

Encuentros privados: La escapada al hotel exclusivo y las actividades compartidas parecen más propias de una cita romántica que de una reunión de amigos.

Conexión de largo tiempo: Su amistad de más de diez años crea un contexto plausible para una relación sentimental más profunda.

Escasa presencia pública conjunta: Aunque estuvieron en la misma fiesta de Año Nuevo en Aspen, no fueron fotografiados juntos, lo que sugiere que han cuidado mucho su privacidad antes de que los rumores se intensificaran.

Si bien por ahora todo se basa en relatos de fuentes cercanas y reportes de medios, la combinación de una escapada íntima, viajes coordinados y un historial de amistad prolongado, suma suficientes pistas como para que haya sospechas de que Kim Kardashian y Lewis Hamilton estén saliendo.

