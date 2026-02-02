ICE Out en los Grammys: Artistas Que Alzaron la Voz A Favor de los Inmigrantes

La edición 68 de los Grammy Awards no solo celebró lo mejor de la música del año: también se convirtió en un escenario para que varios artistas expresaran su apoyo a las comunidades inmigrantes y criticaran las políticas de inmigración de Estados Unidos, marcando un tono político inédito en la gala.

Bad Bunny: “ICE out” y un llamado a la humanidad

El puertorriqueño Bad Bunny vivió una noche histórica al ganar el premio a Álbum del Año, el primero para un disco completamente en español, por Debí Tirar Más Fotos. Aprovechó su discurso para enviar un mensaje potente contra la agencia de inmigración estadounidense.

“Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: ICE out”, declaró, en referencia a la polémica agencia de Control y Protección de Inmigración.

“No somos salvajes, no somos animales, no somos alienígenas. Somos humanos y somos americanos”, dijo al recibir el premio a Mejor Álbum Urbano.

Cuando recibió el premio a Álbum del año, lo dedicó a quienes han tenido que dejar su tierra para perseguir sus sueños.

Billie Eilish: 'Nadie es ilegal en tierra robada'

Durante su discurso al recibir el premio a Canción del Año por Wildflower, Billie Eilish lanzó una frase que resonó en toda la audiencia: “Nadie es ilegal en una tierra robada”, acompañada de críticas contundentes al trato de las autoridades migratorias. Eilish también lució un pin con el lema ICE OUT, alineándose con el llamado de otros artistas a poner fin a las prácticas represivas de la agencia.

Olivia Dean: honrar las raíces migrantes

La británica Olivia Dean, galardonada como Mejor Artista Revelación, dirigió su discurso a celebrar la herencia de sus antepasados: “Estoy aquí como nieta de un inmigrante. Soy producto de la valentía. Creo que esas personas deben ser celebradas”. Su postura remarcó la importancia de reconocer las contribuciones culturales y familiares de las comunidades migrantes.

Shaboozey: protesta y activismo visible

Shaboozey dedicó su premio a los inmigrantes y dijo que ellos "construyeron el país (Estados Unidos), literalmente. Esto es para ellos, para los niños inmigranres, y por todos los que vienen a este país a buscar mejores oportunidades".

SZA: comunidad y resistencia

Mientras SZA celebraba junto a Kendrick Lamar el premio a Grabación del Año, su breve mensaje tampoco estuvo exento de significado. La cantante habló sobre la necesidad de unión y de permanecer resilientes frente a tiempos difíciles, una declaración interpretada por muchos como una referencia implícita a los desafíos que enfrentan las comunidades marginadas, incluidas las inmigrantes.

El pin de ICE Out

Además de los discursos, muchos artistas optaron por llevar pines con la consigna “ICE OUT” (Fuera ICE) o por mencionar simbólicamente el tema en sus apariciones, desde la llegada hasta las entrevistas, haciendo del evento un espacio no solo de premiación musical, sino de activismo social y político.

