Grammy 2026: Aquí la Lista Completa de Ganadores
Los Grammy 2026 se entregaron durante la Premiere Ceremony y aquí te mostramos quiénes fueron los ganadores
La 68ª edición de los Premios Grammy ya comenzó a entregar sus primeros reconocimientos durante la Premiere Ceremony, mientras que las categorías principales se definirán más adelante en la ceremonia estelar.
Hasta el momento, la Academia de la Grabación ha confirmado algunos ganadores y mantiene abiertas las categorías más esperadas de la noche.
Entre los nombres que dominan las nominaciones destacan Bad Bunny, Lady Gaga, Kendrick Lamar, Billie Eilish y Sabrina Carpenter, quienes compiten en múltiples categorías clave.
Las categorías principales
El reconocimiento del Álbum del año fue para Bad Bunny por "Debí tirar más fotos".
Mientras que en la grabación del año se coronó "luther", de Kendrick Lamar y SZA
Y la canción del año, que es un premio a los compositores, estuvo: "Wildflower", de Billie Eilish O'Connell y Finneas O'Connell
Mejor Artista Nuevo: una de las categorías más disputadas
La categoría de Mejor Artista Nuevo se perfila como una de las más competitivas del año, con nombres como The Marías, Addison Rae, Leon Thomas y Lola Young, reflejando la diversidad de sonidos que marcaron 2025.
Ganadores ya confirmados
Hasta ahora, uno de los premios destacados ya definidos es Mejor Interpretación Pop de Dúo o Grupo, que fue otorgado a Ariana Grande y Cynthia Erivo por Defying Gravity.
En el terreno alternativo, The Cure se consolidó como uno de los grandes protagonistas de la Premiere Ceremony al ganar Mejor Interpretación de Música Alternativa por Alone y Mejor Álbum de Música Alternativa por Songs Of A Lost World.
Esta es la lista completa:
Mejor Álbum del Año
Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny
Mejor Grabación del Año
Luther - Kendrick Lamar y SZA
Mejor Canción
Wildflower - Billie Eilish
Mejor interpretación pop solista
Messy - Lola Young
Mejor álbum de pop vocal
Mayhem - Lady Gaga
Mejor álbum de country contemporáneo
Beatufully Broken - Jelly Roll
Mejor álbum de música urbana
Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny
Mejor artista nuevo
Olivia Dean
Mejor álbum de rap
GNX, Kendrick Lamar
Mejor interpretación pop - dúo/grupo
“Defying Gravity”, Cynthia Erivo y Ariana Grande
Mejor grabación dance/electrónica
“End of Summer”, Tame Impala
Mejor álbum de dance/electrónico
Eusexua, FKA twigs
Mejor grabación remezclada
“Abracadabra (Gesaffelstein Remix)”, Gesaffelstein, remezclador (Lady Gaga, Gesaffelstein)
Mejor álbum de pop latino
Cancionera, Natalia Lafourcade
Mejor álbum latino de rock o alternativo
Papota, Ca7riel y Paco Amoroso
Mejor álbum de música mexicana (incluye tejano)
Palabra De To’s (Seca), Carín León
Mejor álbum tropical latino
Raíces, Gloria Estefan
Mejor banda sonora recopilatoria para medios visuales
Sinners, (varios artistas); Ryan Coogler, Ludwig Göransson y Serena Göransson, productores del recopilatorio; Niki Sherrod, supervisora musical
Mejor banda sonora para medios visuales (incluye cine y televisión)
Sinners, Ludwig Göransson, compositor
Mejor banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos
Sword of the Sea, Austin Wintory, compositor
Mejor canción escrita para medios visuales
“Golden” de Las guerreras k-pop, Ejae, Park Hong Jun, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo y Mark Sonnenblick, compositores (Huntr/x: ejae, Audrey Nuna, Rei Ami)
Mejor video musical
“Anxiety”, Doechii; James Mackel, director de video; Pablo Feldman, Jolene Mendes y Sophia Sabella, productores de video
Mejor película musical
Música de John Williams, John Williams; Laurent Bouzereau, director de vídeo; Sara Bernstein, Laurent Bouzereau, Justin Falvey, Darryl Frank, Brian Grazer, Ron Howard, Meredith Kaulfers, Kathleen Kennedy, Frank Marshall, Steven Spielberg y Justin Wilkes, productores del video.
Mejor grabación pop dance
Abracadabra, Lady Gaga.
Mejor interpretación de rock
“Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning”, Yungblood con Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman y II
Mejor canción de rock
“As Alive as You Need Me to Be”, Trent Reznor y Atticus Ross, compositores (Nine Inch Nails)
Mejor álbum de rock
Never Enough, Turnstile
Mejor interpretación de música alternativa
“Alone”, The Cure
Mejor álbum de música alternativa
Songs of a Lost World, The Cure
Mejor ingeniería de grabación de álbum, (música no clásica)
That Wasn’t a Dream, Joseph Lorge y Blake Mills, ingenieros; Patricia Sullivan, ingeniera de masterización (Pino Palladino, Blake Mills)
Mejor álbum de audio inmersivo
Immersed, Justin Gray, ingeniero de mezclas inmersivas; Michael Romanowski, ingeniero de masterización inmersiva; Justin Gray, Drew Jurecka y Morten Lindberg, productores inmersivos (Justin Gray)
Productor del año (música no clásica)
Cirkut
Compositor del año (música no clásica)
Amy Allen
Mejor interpretación R&B
“Folded”, Kehlani
Mejor interpretación de R&B tradicional
“Vibes Don’t Lie”, Leon Thomas
Mejor canción de R&B
“Folded”, Darius Dixson, Andre Harris, Kehlani Parrish, Donovan Knight, Don Mills, Khris Riddick-Tynes y Dawit Kamal Wilson, compositores (Kehlani)
Mejor álbum de R&B progresivo
Bloom, Durand Bernarr
Mejor álbum de R&B
Mutt, Leon Thomas
Mejor interpretación de rap
“Chains & Whips”, Clipse, Pusha T y Malice con Kendrick Lamar y Pharrell Williams
Mejor interpretación de rap melódico
“Luther”, Kendrick Lamar con SZA
Mejor canción de rap
“TV Off”, Jack Antonoff, Larry Jayy, Kendrick Lamar, Dijon McFarlane, Sean Momberger, Mark Anthony Spears y Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar con Lefty Gunplay)
Mejor álbum de poesía leída
Words for Days Vol. 1, Mad Skillz
Mejor interpretación de metal
“Birds”, Turnstile
Mejor interpretación solista de country
“Bad as I Used to Be” (de F1: la película), Chris Stapleton
Mejor interpretación de country, dúo/grupo
“Amen”, Shaboozey y Jelly Roll
Mejor canción de country
“Bitin’ List”, Tyler Childers, compositor (Tyler Childers)
Mejor álbum de country tradicional
Ain’t in It for My Health, Zach Top
Mejor interpretación de american roots
“Beautiful Strangers”, Mavis Staples
Mejor álbum de blues tradicional
Ain’t Done With the Blues, Buddy Guy
Mejor álbum de blues contemporáneo
Preacher Kids, Robert Randolph
Mejor empaque de álbum
Tracks II: The Lost Albums, Meghan Foley y Michelle Holme, directores artísticos (Bruce Springsteen)
Mejor portada de álbum
Chromakopia, Shaun Llewellyn y Luis “Panch” Pérez, directores artísticos (Tyler, the Creator)
Mejores notas de álbum
Miles ’55: The Prestige Recordings, Ashley Kahn, autora de las notas del álbum (Miles Davis)
Mejor álbum histórico
Joni Mitchell Archives - Volume 4: The Asylum Years (1976-1980), Patrick Milligan y Joni Mitchell, productores del recopilatorio; Bernie Grundman, ingeniero de masterización (Joni Mitchell)
Mejor interpretación de americana
“Godspeed”, Mavis Staples
Mejor canción de american roots
“Ancient Light”, Sarah Jarosz, Aoife O’Donovan y Sara Watkins, compositoras (I’m With Her)
Mejor álbum de americana
Big Money, Jon Batiste
Mejor álbum de bluegrass
Carter & Cleveland, Michael Cleveland y Jason CarterA Tip Toe High Wire, Sierra HullArcadia, Alison Krauss y Union StationOutrun, los SteeldriversHighway Prayers, Billy Strings
Mejor álbum de folk
Wild and Clear and Blue, I’m With Her
Mejor interpretación/canción góspel
“Come Jesus Come”, Cece Winans con Shirley Caesar
Mejor álbum de música cristiana contemporánea
Coritos Vol. 1, Israel & New Breed
Mejor álbum de góspel roots
I Will Not Be Moved (Live), Coro del Tabernáculo de Brooklyn
Mejor interpretación de jazz
“Windows - Live”, Chick Corea, Christian McBride y Brian Blade
Mejor álbum instrumental de jazz
Southern Nights, Sullivan Fortner con Peter Washington y Marcus Gilmore
Mejor álbum de un conjunto grande de jazz
Without Further Ado, Vol 1, Christian McBride Big Band
Mejor álbum de jazz latino
A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole, Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta y Joey Calveiro
Mejor álbum de jazz alternativo
Live-Action, Nate Smith
Mejor álbum de pop vocal tradicional
A Matter of Time, Laufey
Mejor interpretación de música global
“EoO”, Bad Bunny
Mejor interpretación de música africana
“Push 2 Start”, Tyla
Mejor álbum de música global
Caetano e Bethânia Ao Vivo, Caetano Veloso y Maria Bethânia
Mejor álbum de reggae
Blxxd & Fyah, Keznamdi
Mejor álbum de new age, ambient o canto
Nomadica, Carla Patullo con the Scorchio Quartet y Tonality
Mejor álbum vocal de jazz
Portrait, Samara Joy
Mejor álbum de teatro musical
Buena Vista Social Club, Marco Paguia, Dean Sharenow y David Yazbek, productores (Reparto original de Broadway)
Mejor álbum de roots regional
A Tribute to the King of Zydeco, varios artistas
Mejor ingeniería de grabación de álbum, (música clásica)
Cerrone: Don’t Look Down, Mike Tierney, ingeniero; Alan Silverman, ingeniero de masterización (Sandbox Percussion)
Productor del año (música clásica)
Elaine Martone
Mejor composición instrumental
“First Snow”, Remy Le Boeuf, compositor (Nordkraft Big Band, Remy Le Boeuf y Danielle Wertz)
Mejor arreglo, instrumental o a capela
“Super Mario Praise Break”, Bryan Carter, Charlie Rosen y Matthew Whitaker, arreglistas (The 8-Bit Big Band)
Mejor arreglo instrumental y vocal
“Big Fish”, Erin Bentlage, Sara Gazarek, Johnaye Kendrick, Nate Smith y Amanda Taylor, arreglistas (Nate Smith featuring Säje)
Premio a la mejor interpretación orquestal
Messiaen: Turangalîla-Symphonie, Andris Nelsons, director (Orquesta Sinfónica de Boston)
Premio a la mejor grabación de ópera
“Heggie: Intelligence”, Kwamé Ryan, director; Jamie Barton, J’Nai Bridges y Janai Brugger; Blanton Alspaugh, productor (Houston Grand Opera; Gene Scheer)
Mejor interpretación coral
“Ortiz: Yanga”, Gustavo Dudamel, director; Grant Gershon, maestro de coro (Filarmónica de Los Ángeles y Conjunto de Percusión Tambuco; Los Angeles Master Chorale)
Mejor interpretación de música de cámara/conjunto pequeño
“Dennehy: Land of Winter”, Alan Pierson y Alarm Will Sound
Mejor álbum instrumental contemporáneo
Brightside, Arkai
Mejor álbum de música infantil
Harmony, Fyütch y Aura V
Mejor álbum de comedia
Your Friend, Nate Bargatze, Nate Bargatze
Fuerte presencia latina
La música latina mantiene un lugar central en esta edición, con Bad Bunny liderando las nominaciones tanto en categorías generales como en Mejor Álbum de Música Urbana, además de la presencia de artistas como Karol G, Natalia Lafourcade, Alejandro Sanz, Rauw Alejandro y Rubén Blades en categorías especializadas.
La ceremonia principal de los Grammy 2026 continúa esta noche desde Los Ángeles, donde se revelarán los ganadores de las categorías más importantes y se confirmará quiénes dominaron musicalmente el último año.
