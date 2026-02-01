Inicio Entretenimiento Grammy 2026: Aquí la Lista Completa de Ganadores

Los Grammy 2026 se entregaron durante la Premiere Ceremony y aquí te mostramos quiénes fueron los ganadores

Ganadores Grammy 2026: Lista Completa Premiados y Nominados Domingo 1 Febrero

La 68ª edición de los Premios Grammy ya comenzó a entregar sus primeros reconocimientos durante la Premiere Ceremony, mientras que las categorías principales se definirán más adelante en la ceremonia estelar.

Hasta el momento, la Academia de la Grabación ha confirmado algunos ganadores y mantiene abiertas las categorías más esperadas de la noche.

Entre los nombres que dominan las nominaciones destacan Bad Bunny, Lady Gaga, Kendrick Lamar, Billie Eilish y Sabrina Carpenter, quienes compiten en múltiples categorías clave.

Las categorías principales

El reconocimiento del Álbum del año fue para Bad Bunny por "Debí tirar más fotos".

Mientras que en la grabación del año se coronó "luther", de Kendrick Lamar y SZA

Y la canción del año, que es un premio a los compositores, estuvo: "Wildflower", de Billie Eilish O'Connell y Finneas O'Connell

Mejor Artista Nuevo: una de las categorías más disputadas

La categoría de Mejor Artista Nuevo se perfila como una de las más competitivas del año, con nombres como The Marías, Addison Rae, Leon Thomas y Lola Young, reflejando la diversidad de sonidos que marcaron 2025.

Ganadores ya confirmados

Hasta ahora, uno de los premios destacados ya definidos es Mejor Interpretación Pop de Dúo o Grupo, que fue otorgado a Ariana Grande y Cynthia Erivo por Defying Gravity.

En el terreno alternativo, The Cure se consolidó como uno de los grandes protagonistas de la Premiere Ceremony al ganar Mejor Interpretación de Música Alternativa por Alone y Mejor Álbum de Música Alternativa por Songs Of A Lost World.

Esta es la lista completa:

Mejor Álbum del Año

Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny

Mejor Grabación del Año

Luther - Kendrick Lamar y SZA

Mejor Canción

Wildflower - Billie Eilish

Mejor interpretación pop solista

Messy - Lola Young

Mejor álbum de pop vocal

Mayhem - Lady Gaga

Mejor álbum de country contemporáneo

Beatufully Broken - Jelly Roll

Mejor álbum de música urbana

Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny

Mejor artista nuevo

Olivia Dean

Mejor álbum de rap

GNX, Kendrick Lamar

Mejor interpretación pop - dúo/grupo

“Defying Gravity”, Cynthia Erivo y Ariana Grande

Mejor grabación dance/electrónica

“End of Summer”, Tame Impala

Mejor álbum de dance/electrónico

Eusexua, FKA twigs

Mejor grabación remezclada

“Abracadabra (Gesaffelstein Remix)”, Gesaffelstein, remezclador (Lady Gaga, Gesaffelstein)

Mejor álbum de pop latino

Cancionera, Natalia Lafourcade

Mejor álbum latino de rock o alternativo

Papota, Ca7riel y Paco Amoroso

Mejor álbum de música mexicana (incluye tejano)

Palabra De To’s (Seca), Carín León

Mejor álbum tropical latino

Raíces, Gloria Estefan

Mejor banda sonora recopilatoria para medios visuales

Sinners, (varios artistas); Ryan Coogler, Ludwig Göransson y Serena Göransson, productores del recopilatorio; Niki Sherrod, supervisora musical

Mejor banda sonora para medios visuales (incluye cine y televisión)

Sinners, Ludwig Göransson, compositor

Mejor banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos

Sword of the Sea, Austin Wintory, compositor

Mejor canción escrita para medios visuales

“Golden” de Las guerreras k-pop, Ejae, Park Hong Jun, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo y Mark Sonnenblick, compositores (Huntr/x: ejae, Audrey Nuna, Rei Ami)

Mejor video musical

“Anxiety”, Doechii; James Mackel, director de video; Pablo Feldman, Jolene Mendes y Sophia Sabella, productores de video

Mejor película musical

Música de John Williams, John Williams; Laurent Bouzereau, director de vídeo; Sara Bernstein, Laurent Bouzereau, Justin Falvey, Darryl Frank, Brian Grazer, Ron Howard, Meredith Kaulfers, Kathleen Kennedy, Frank Marshall, Steven Spielberg y Justin Wilkes, productores del video.

Mejor grabación pop dance

Abracadabra, Lady Gaga.

Mejor interpretación de rock

“Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning”, Yungblood con Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman y II

Mejor canción de rock

“As Alive as You Need Me to Be”, Trent Reznor y Atticus Ross, compositores (Nine Inch Nails)

Mejor álbum de rock

Never Enough, Turnstile

Mejor interpretación de música alternativa

“Alone”, The Cure

Mejor álbum de música alternativa

Songs of a Lost World, The Cure

Mejor ingeniería de grabación de álbum, (música no clásica)

That Wasn’t a Dream, Joseph Lorge y Blake Mills, ingenieros; Patricia Sullivan, ingeniera de masterización (Pino Palladino, Blake Mills)

 

Mejor álbum de audio inmersivo

Immersed, Justin Gray, ingeniero de mezclas inmersivas; Michael Romanowski, ingeniero de masterización inmersiva; Justin Gray, Drew Jurecka y Morten Lindberg, productores inmersivos (Justin Gray)

Productor del año (música no clásica)

Cirkut

Compositor del año (música no clásica)

Amy Allen

Mejor interpretación R&B

“Folded”, Kehlani

Mejor interpretación de R&B tradicional

“Vibes Don’t Lie”, Leon Thomas

Mejor canción de R&B

“Folded”, Darius Dixson, Andre Harris, Kehlani Parrish, Donovan Knight, Don Mills, Khris Riddick-Tynes y Dawit Kamal Wilson, compositores (Kehlani)

Mejor álbum de R&B progresivo

Bloom, Durand Bernarr

Mejor álbum de R&B

Mutt, Leon Thomas

Mejor interpretación de rap

“Chains & Whips”, Clipse, Pusha T y Malice con Kendrick Lamar y Pharrell Williams

Mejor interpretación de rap melódico

“Luther”, Kendrick Lamar con SZA

Mejor canción de rap

“TV Off”, Jack Antonoff, Larry Jayy, Kendrick Lamar, Dijon McFarlane, Sean Momberger, Mark Anthony Spears y Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar con Lefty Gunplay)

Mejor álbum de poesía leída

Words for Days Vol. 1, Mad Skillz

Mejor interpretación de metal

“Birds”, Turnstile

Mejor interpretación solista de country

“Bad as I Used to Be” (de F1: la película), Chris Stapleton

 

Mejor interpretación de country, dúo/grupo

“Amen”, Shaboozey y Jelly Roll

Mejor canción de country

“Bitin’ List”, Tyler Childers, compositor (Tyler Childers)

Mejor álbum de country tradicional

Ain’t in It for My Health, Zach Top

Mejor interpretación de american roots

“Beautiful Strangers”, Mavis Staples

Mejor álbum de blues tradicional

Ain’t Done With the Blues, Buddy Guy

Mejor álbum de blues contemporáneo

Preacher Kids, Robert Randolph

Mejor empaque de álbum

Tracks II: The Lost Albums, Meghan Foley y Michelle Holme, directores artísticos (Bruce Springsteen)

Mejor portada de álbum

Chromakopia, Shaun Llewellyn y Luis “Panch” Pérez, directores artísticos (Tyler, the Creator)

Mejores notas de álbum

Miles ’55: The Prestige Recordings, Ashley Kahn, autora de las notas del álbum (Miles Davis)

Mejor álbum histórico

Joni Mitchell Archives - Volume 4: The Asylum Years (1976-1980), Patrick Milligan y Joni Mitchell, productores del recopilatorio; Bernie Grundman, ingeniero de masterización (Joni Mitchell)

Mejor interpretación de americana

“Godspeed”, Mavis Staples

Mejor canción de american roots

“Ancient Light”, Sarah Jarosz, Aoife O’Donovan y Sara Watkins, compositoras (I’m With Her)

Mejor álbum de americana

Big Money, Jon Batiste

Mejor álbum de bluegrass

Carter & Cleveland, Michael Cleveland y Jason CarterA Tip Toe High Wire, Sierra HullArcadia, Alison Krauss y Union StationOutrun, los SteeldriversHighway Prayers, Billy Strings

Mejor álbum de folk

Wild and Clear and Blue, I’m With Her

Mejor interpretación/canción góspel

“Come Jesus Come”, Cece Winans con Shirley Caesar

Mejor álbum de música cristiana contemporánea

Coritos Vol. 1, Israel & New Breed

Mejor álbum de góspel roots

I Will Not Be Moved (Live), Coro del Tabernáculo de Brooklyn

Mejor interpretación de jazz

“Windows - Live”, Chick Corea, Christian McBride y Brian Blade

Mejor álbum instrumental de jazz

Southern Nights, Sullivan Fortner con Peter Washington y Marcus Gilmore

Mejor álbum de un conjunto grande de jazz

Without Further Ado, Vol 1, Christian McBride Big Band

Mejor álbum de jazz latino

A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole, Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta y Joey Calveiro

Mejor álbum de jazz alternativo

Live-Action, Nate Smith

Mejor álbum de pop vocal tradicional

A Matter of Time, Laufey

Mejor interpretación de música global

“EoO”, Bad Bunny

Mejor interpretación de música africana

“Push 2 Start”, Tyla

Mejor álbum de música global

Caetano e Bethânia Ao Vivo, Caetano Veloso y Maria Bethânia

Mejor álbum de reggae

Blxxd & Fyah, Keznamdi

Mejor álbum de new age, ambient o canto

Nomadica, Carla Patullo con the Scorchio Quartet y Tonality

Mejor álbum vocal de jazz

Portrait, Samara Joy

Mejor álbum de teatro musical

Buena Vista Social Club, Marco Paguia, Dean Sharenow y David Yazbek, productores (Reparto original de Broadway)

Mejor álbum de roots regional

A Tribute to the King of Zydeco, varios artistas

Mejor ingeniería de grabación de álbum, (música clásica)

Cerrone: Don’t Look Down, Mike Tierney, ingeniero; Alan Silverman, ingeniero de masterización (Sandbox Percussion)

 

Productor del año (música clásica)

Elaine Martone

Mejor composición instrumental

“First Snow”, Remy Le Boeuf, compositor (Nordkraft Big Band, Remy Le Boeuf y Danielle Wertz)

Mejor arreglo, instrumental o a capela

“Super Mario Praise Break”, Bryan Carter, Charlie Rosen y Matthew Whitaker, arreglistas (The 8-Bit Big Band)

Mejor arreglo instrumental y vocal

“Big Fish”, Erin Bentlage, Sara Gazarek, Johnaye Kendrick, Nate Smith y Amanda Taylor, arreglistas (Nate Smith featuring Säje)

Premio a la mejor interpretación orquestal

Messiaen: Turangalîla-Symphonie, Andris Nelsons, director (Orquesta Sinfónica de Boston)

Premio a la mejor grabación de ópera

“Heggie: Intelligence”, Kwamé Ryan, director; Jamie Barton, J’Nai Bridges y Janai Brugger; Blanton Alspaugh, productor (Houston Grand Opera; Gene Scheer)

Mejor interpretación coral

“Ortiz: Yanga”, Gustavo Dudamel, director; Grant Gershon, maestro de coro (Filarmónica de Los Ángeles y Conjunto de Percusión Tambuco; Los Angeles Master Chorale)

Mejor interpretación de música de cámara/conjunto pequeño

“Dennehy: Land of Winter”, Alan Pierson y Alarm Will Sound

Mejor álbum instrumental contemporáneo

Brightside, Arkai

Mejor álbum de música infantil

Harmony, Fyütch y Aura V

Mejor álbum de comedia

Your Friend, Nate Bargatze, Nate Bargatze

Fuerte presencia latina

La música latina mantiene un lugar central en esta edición, con Bad Bunny liderando las nominaciones tanto en categorías generales como en Mejor Álbum de Música Urbana, además de la presencia de artistas como Karol G, Natalia Lafourcade, Alejandro Sanz, Rauw Alejandro y Rubén Blades en categorías especializadas.

La ceremonia principal de los Grammy 2026 continúa esta noche desde Los Ángeles, donde se revelarán los ganadores de las categorías más importantes y se confirmará quiénes dominaron musicalmente el último año.

