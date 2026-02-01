Venezuela Exporta Primer Cargamento de Gas Licuado de Petróleo: Esto Dijo la Presidenta Interina

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este domingo el zarpe del buque Chrysopigi Lady con el primer cargamento de gas licuado de petróleo (GLP).

Rodríguez expresó su orgullo por este acontecimiento, calificándolo como un hito histórico para el país. En su mensaje, destacó que este logro fue posible gracias al esfuerzo conjunto con los trabajadores de la estatal petrolera PDVSA.

A pesar de la relevancia del anuncio, la funcionaria no precisó hacia qué país se dirige esta primera exportación. La identidad del comprador y el volumen total de la carga se han mantenido bajo estricta reserva oficial.

Este movimiento ocurre dos semanas después de que Rodríguez informara sobre la suscripción de un contrato de comercialización. En aquel momento, la mandataria encargada no profundizó en detalles sobre la duración del convenio ni reveló quiénes fueron los firmantes.

Meses de gestiones

El inicio de estas exportaciones es el resultado de meses de gestiones por parte del gobierno venezolano. El objetivo ha sido reactivar la comercialización de gas, incluso bajo el esquema de sanciones que afectan a la industria desde 2019.

Un factor clave en este proceso fue la reciente reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Esta modificación fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional con el fin de incentivar la llegada de capitales privados y extranjeros al sector.

Tras los cambios aprobados en el Parlamento, se han abierto nuevos espacios para la participación privada en actividades primarias. Esto incluye la exploración, extracción, recolección, transporte y almacenamiento de hidrocarburos.

La nueva ley también contempla mecanismos alternativos para la resolución de controversias. De esta manera, se permite que los conflictos legales puedan resolverse mediante mediación y arbitrajes, brindando mayor seguridad a los inversores.

