Delcy Rodríguez Cerrará El Helicoide, Centro de Detención del Régimen Chavista en Venezuela

Delcy Rodríguez anunció el cierre de El Helicoide, centro de detención ubicado en Caracas que se convirtió con los años en un símbolo de la represión política bajo el régimen chavista. La cárcel podría convertirse en un centro deportivo y de servicios sociales.

Además, la presidenta encargada de Venezuela anunció un proyecto de ley de amnistía general para presos políticos.

¿Qué es El Helicoide, símbolo de la represión política en Venezuela?

Ubicado en la parroquia de San Pedro, El Helicoide fue diseñado en los años cincuenta para representar la bonanza económica de Venezuela. En aquellos tiempos, el auge petrolero e industrial del país sudamericano le posicionó como uno de los de mayor prosperidad en el mundo y el líder económico de la región.

Pero El Helicoide nunca fue terminado. Su construcción fue abandonada y aquella estructura vanguardista terminaría albergando un sitio muy distinto de su propósito original. En el siglo XXI, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) comenzó a usar el edificio como una cárcel.

El Helicoide ha acogido especialmente a presos políticos. Aquellos que han conseguido salir le denuncian como un centro de torturas. Al respecto un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) denunció en 2022 que había registrado casos de desde 2014 contra periodistas y opositores del régimen chavista:

El SEBIN ha torturado o infligido malos tratos a detenidos -entre ellos políticos de la oposición, periodistas, manifestantes y defensores de los derechos humanos- principalmente en el centro de detención “El Helicoide”, en Caracas. La Misión ha investigado 51 casos que ocurrieron desde 2014. El informe detalla cómo las órdenes fueron impartidas por autoridades del más alto nivel a funcionarios de menor rango.

La OHCHR encontró, además, el uso de la violencia sexual y de género en contra de las personas detenidas.

Denuncian casos de tortura en El Helicoide

Rosmit Mantilla, activista LGBT detenido en 2014 por el régimen, y trasladado a El Helicoide junto a cientos de presos que participaron en las marchas masivas de aquel año.

Tras su salida y posterior exilio, el político denunció haber presenciado actos de tortura que incluían ahorcamientos, electrocuciones y la obligación de introducir el rostro en bolsas de heces. Al respecto, declaró a la BBC:

Había un estudiante universitario que tenía una bolsa de plástico llena de excremento humano y él tenía que respirar en ella.

Desde la captura de Nicolás Maduro a manos del gobierno de Donald Trump, activistas por los derechos humanos y organizaciones como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) han pedido la liberación de los opositores detenidos por el régimen chavista en Venezuela.

