Trump Habla con Delcy Rodríguez y Ordena Reabrir Vuelos con Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió hoy, 29 de enero de 2026, con su Gabinete, en la Casa Blanca, y durante el encuentro, el mandatario republicano informó que habló con Delcy Rodríguez, presidenta encargada en Venezuela.

En contexto: En noviembre de 2025, Trump anunció el cierre del espacio aéreo a Venezuela, antes de la operación militar por la detención de Nicolás Maduro.

En noviembre de 2025, Trump anunció el cierre del espacio aéreo a Venezuela, antes de la operación militar por la detención de Nicolás Maduro. Un día después de la detención de Maduro y su esposa Cilia Flores, el 4 de enero de 2026, la Agencia de Seguridad Aérea de Estados Unidos (FAA, en sus siglas en inglés) emitió un nuevo aviso, conocido en el lenguaje aeronáutico como NOTAM, sobre la situación "potencialmente peligrosa" en la región de Maiquetía "a todas las altitudes debido a la actividad militar en Venezuela o sus alrededores".

Según el aviso de la FAA, que se extiende hasta el 2 de febrero de 2026, "las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo el sobrevuelo, la llegada y la salida".

La última aerolínea estadounidense que operó conexiones entre Estados Unidos y Venezuela fue American Airlines, que suspendió todas sus enlaces aéreos comerciales en 2019, cuando ambos países rompieron relaciones diplomáticas.

Trump ordena reabrir el espacio aéreo con Venezuela

Trump dio a conocer que ordenó reabrir los vuelos comerciales con Venezuela, “muy pronto”.

Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le informé que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela.

Trump dijo que dio instrucciones a Sean Duffy, secretario de Transporte de Estados Unidos, “y a todos los demás involucrados, incluyendo a los militares, para que, a más tardar al final del día de hoy, el espacio aéreo sobre Venezuela esté abierto y para que los aviones puedan volar a Venezuela".

