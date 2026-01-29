Sheinbaum y Trump Vuelven a Conversar por Teléfono Hoy: Mandatario de EUA Elogia a la Presidenta

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló nuevamente hoy, 29 de enero de 2026, con el mandatario de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, luego de la conversación telefónica que sostuvieron el 12 de enero.

Después de la segunda llamada con Trump, en lo que va de 2026, la mandataria publicó un mensaje en sus redes sociales en el que mencionó que fue una conversación “productiva y cordial”.

Seguimos avanzando en temas comerciales y en la relación bilateral.

La mandataria reveló los temas y el convenio al que llegaron ambos líderes durante la conversación de este jueves.

Convenimos que ambos equipos seguirán trabajando conjuntamente.

Posteriormente, en la conferencia mañanera de hoy, la mandataria señaló que la llamada con Trump duró unos 40 minutos y hablaron de varios temas, entre ellos, el tratado comercial T-MEC y seguridad.

Quedamos de seguir avanzando. Hay bastantes avances, pero todavía no podemos comunicar mucho más.

Sobre el tema de seguridad, la presidenta de México dijo que “los dos coincidimos que vamos muy bien”.

La llamada coincide con la visita del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, a Washington, donde se reunió con Howard Lutnick, secretario de Comercio de Estados Unidos, para conversar en materia de comercio y el T-MEC.

Trump invita a Sheinbaum a Estados Unidos

La presidenta agregó que Trump la invitó a Estados Unidos, “pero no quedamos en una fecha en particular”.

Trump elogia a Sheinbaum

Casi al finalizar la conferencia mañanera de la presidenta Sheinbaum Pardo, Donald Trump publicó un mensaje en Truth Social en el que elogió a la mandataria mexicana al mencionar que “México tiene una líder maravillosa y muy inteligente; deberían estar muy contentos por ello”.

El republicano señaló que tuvo “una conversación telefónica muy productiva con la presidenta Claudia Sheinbaum” y que “fue extremadamente bien para ambos países”.

Gran parte de la conversación se centró en la frontera, en detener el tráfico de drogas y en el comercio.

Trump subrayó que ambos líderes volverán a “hablar pronto y, en última instancia, estableceremos reuniones en nuestros respectivos países”.

Claudia Sheinbaum saluda a Melania Trump

Además, Sheinbaum mencionó que durante la llamada tuvo la oportunidad de saludar a Melania Trump, primera dama de Estados Unidos, a quien conoció durante su reciente visita a Washington.

Por la llamada con Trump, la presidenta Sheinbaum cambió la hora de la conferencia mañanera de este jueves y no se realizó a las 07:30 horas como tradicionalmente ocurre en Palacio Nacional.

