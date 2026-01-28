Ebrard en Washington: Inicia el Diálogo con Estados Unidos Para Revisar el T-MEC

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó este miércoles, 28 de enero de 2026, que sostuvo reuniones con autoridades estadounidenses en Washington para discutir la revisión del Tratado de Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México (T-MEC).

El funcionario mexicano se reunió con el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, y con el secretario de Comercio, Howard Lutnick. A través de un video compartido en sus redes sociales tras el primer encuentro, Ebrard detalló los objetivos de estos contactos bilaterales.

Primera reunión: casi una hora de diálogo

La conversación con el equipo del representante de Comercio estadounidense se extendió por casi una hora. Ebrard explicó que abordaron temas clave para la relación comercial bilateral.

Saliendo de la oficina del representante de comercio de los Estados Unidos, tuvimos muy buena conversación con su equipo, casi una hora de tiempo que nos tomó, y bueno, hablamos sobre el futuro de los siguientes pasos para el tratado de libre comercio entre nuestros países, este año se tiene que revisar, como ustedes saben, ya hemos avanzado muchos temas previamente para que la revisión vaya lo más rápido posible, lo mejor posible

La Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos confirmó el encuentro mediante un comunicado. Según el documento, ambas partes acordaron iniciar discusiones formales sobre reformas estructurales y estratégicas en el contexto de la primera Revisión Conjunta del T-MEC.

Temas sobre la mesa: aranceles y sector automotriz

El secretario detalló que las conversaciones incluyeron aranceles, la sección 232, la evolución de la industria automotriz y los temas relativos a la exportación e importación entre Estados Unidos y México. También se discutieron minerales críticos y la seguridad de las cadenas de suministro.

El comunicado de USTR precisó que las negociaciones reconocieron avances sustanciales en los últimos meses. Ambos gobiernos acordaron continuar con un compromiso intensivo para abordar las barreras no arancelarias que afectan el comercio bilateral.

Las discusiones incluyen reglas de origen más estrictas para bienes industriales clave, una mayor colaboración en minerales críticos y una mayor alineación de la política comercial externa. El objetivo es defender a los trabajadores y productores en Estados Unidos y México.

Compromiso contra el dumping

Ambos gobiernos también acordaron combatir el dumping de productos manufacturados en la región de América del Norte. El funcionario mexicano explicó que los contactos buscan avanzar en la atracción de nuevas inversiones hacia territorio mexicano.

La delegación mexicana viajó con una postura optimista y resuelta para estas negociaciones comerciales. Ebrard calificó el encuentro como una muy buena reunión para empezar el año.

México registra cifras récord en exportaciones

Ebrard también hizo referencia a datos recientes sobre el desempeño exportador del país. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó el martes que el valor de las exportaciones mexicanas ascendió a 664,837.2 millones de dólares en 2024, una cifra récord desde 1991.

Este resultado se registró pese a los aranceles y presiones comerciales con Estados Unidos, principal socio comercial de México. El secretario calificó estos números como buenos indicadores para el país.

Las reuniones en Washington se desarrollan en un contexto donde la relación comercial bilateral enfrenta diversos desafíos, incluyendo disputas arancelarias y la necesidad de atraer inversiones que fortalezcan las cadenas de suministro en América del Norte.

La agenda de trabajo entre ambos países busca consolidar los mecanismos de cooperación comercial establecidos en el T-MEC, tratado que entró en vigor en julio de 2020 y que actualmente se encuentra en proceso de revisión.

Con información de EFE.

