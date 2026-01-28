Ayuda Humanitaria a Cuba Continúa, Como a Otros Países: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que la ayuda humanitaria a Cuba continúa, como también a otros países.

En la conferencia mañanera de hoy, 28 de enero de 2026, la presidenta Sheinbaum Pardo señaló que “México siempre ha sido solidario con todo el mundo y son decisiones soberanas”.

Envío de petróleo a Cuba

La mandataria explicó que hay dos formas con las que México envía petróleo a Cuba y son las siguientes:

Contratos: Sheinbaum mencionó que Petróleos Mexicanos (Pemex) establece los contratos con alguna institución del gobierno de Cuba y determina cuándo se envía el petróleo. Ayuda humanitaria: La presidenta dijo que el petróleo se envía a Cuba por ayuda humanitaria, como también otros países también colaboran con la isla, como recientemente lo hizo Estados Unidos.

Subrayó “que es una decisión soberana de México el enviar ayuda humanitaria y con Pemex, en términos del contrato cuándo envía” y aclaró que en la conferencia mañanera del martes no habló "de si se había suspendido o no se había suspendido" el envío de petróleo a Cuba.

Cuestionada sobre si seguirá el envío de petróleo crudo a Cuba por cuestión de ayuda humanitaria, la presidenta respondió: “Tenemos que determinarlo a partir de las solicitudes”.

