Envío de Petróleo a Cuba "Es Una Decisión Soberana", Afirma Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el envío de petróleo de México a Cuba, mediante Petróleos Mexicanos (Pemex), es "una decisión soberana".

Datos: México es uno de los principales proveedores de petróleo y derivados a Cuba

México es uno de los principales proveedores de petróleo y derivados a Cuba México exportó 17,200 de barriles diarios de petróleo a Cuba en los primeros nueve meses de 2025, según reportes de Pemex.

El segundo fin de semana de enero de 2026, llegó a la bahía de La Habana el buque petrolero Ocean Mariner, cargado con unos 86,000 barriles de combustible procedente de México.

México envía petróleo a Cuba por razones humanitarias

En la conferencia mañanera de hoy, 27 de enero de 2026, la mandataria dijo “que la decisión de México de vender o dar, por razones humanitarias, a Cuba petróleo tiene también que ver con una decisión soberana que ha venido desde hace muchos años; no es reciente”.

Sheinbaum Pardo mencionó que “Cuba ha tenido un bloqueo desde ya demasiados años y este bloqueo ha generado problemas de desabasto en la isla”, por lo que “México siempre ha sido solidario y México va a seguir siendo solidario”.

Apuntó que parar el envío de petróleo a Cuba “está en términos de lo que defina Pemex en función de los contratos, o ya en todo caso del gobierno, de una decisión humanitaria de enviar en determinadas circunstancias”.

Legisladores de Estados Unidos advierten consecuencias para México si no frena el envío de petróleo a Cuba

Este martes, legisladores republicanos de Florida advirtieron de consecuencias para el Gobierno de México, incluyendo en la revisión del T-MEC, tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, si no frena el envío de petróleo a Cuba, como ya ordenó el presidente estadounidense Donald Trump en Venezuela.

En redes sociales, el congresista Carlos Giménez dijo que “durante años hemos exigido el cese de todo el envío de petróleo de México a la dictadura en Cuba.

El gobierno mexicano está socavando la política de Estados Unidos y no vamos a tolerar esa gran traición mientras renegociamos nuestro tratado de libre comercio.

Mientras que la congresista María Elvira Salazar, de origen cubano y quien representa otra parte del condado Miami-Dade, celebró que "México empieza a dar marcha atrás y hace lo correcto. Esta es una gran noticia y una señal clara de que el final del régimen cubano se acerca".

La semana pasada le pedí directamente a la presidenta Sheinbaum que dejara de financiar a la dictadura con petróleo gratis.

Con información de N+ y EFE.

RMT