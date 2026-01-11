Trump Lanza Nueva Amenaza: "No Habrá Más Petróleo Ni Dinero" para Cuba

El presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó este domingo 11 de enero 2026 una nueva amenaza hacia Cuba, afirmando que "no habrá más dinero ni petróleo" de Venezuela para el país caribeño, a una semana de la sustracción del exmandatario Nicolás Maduro.

A través de su cuenta de Truth Social, su red social, Trump afirmó que Cuba sobrevivió durante muchos años gracias al petróleo y el dinero de Venezuela.

A cambio, Cuba proporcionó "servicios de seguridad" a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡pero ya no! La mayoría de esos cubanos han muerto tras el ataque estadounidense de la semana pasada, y Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionadores que los mantuvieron secuestrados durante tantos años.

El mandatario estadounidense, que aseveró el domingo pasado que mantendría el embargo sobre todo el petróleo venezolano, tras la intervención en dicho país, hizo un llamado a la nueva administración para llegar a un acuerdo con Cuba.

Venezuela ahora cuenta con Estados Unidos, el ejército más poderoso del mundo (¡con diferencia!), para protegerlos, y los protegeremos. ¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba ¡Cero! Les sugiero encarecidamente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde. Gracias por su atención a este asunto.

Trump repostea mensaje que sugiere que Rubio sea presidente de Cuba

El mandatario también reposteó este domingo en Truth Social un mensaje de un usuario de X que sugiere que el secretario de Estado, Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, sea presidente de Cuba.

Trump republicó un mensaje del usuario Cliff Smith, publicado el 8 de enero, que decía: "Marco Rubio será presidente de Cuba", acompañado de un emoji de risa.

El comentario de Trump en su republicación fue: "¡Suena bien para mí!".

El desconocido usuario, que en su biografía en la plataforma se presenta como un "californiano conservador", tiene menos de 500 seguidores.

La republicación de Trump llega una semana después de que fuerzas estadounidenses capturaran al presidente ahora depuesto de Venezuela en una operación nocturna en Caracas que dejó decenas

