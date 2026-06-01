Vigilan Dos Posibles Depresiones en el Pacífico; ¿Serán los Primeros Ciclones de la Temporada?

El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos informó que vigila dos zonas del Pacífico donde podrían formarse depresiones tropicales, ¿serán los primeros ciclones de la temporada?

Vista satelital de MéxicoVigilan formaciones de ciclones en el Pacífico. Foto: NOAA

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Atención: Dos posibles ciclones en el Pacífico bajo vigilancia. La temporada 2026 podría iniciar con Amanda. Conoce cómo El Niño influye en la formación de ciclones.

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