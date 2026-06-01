Vigilan Dos Posibles Depresiones en el Pacífico; ¿Serán los Primeros Ciclones de la Temporada?

Tanto el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos como Servicio Meteorológico Nacional vigilan dos zonas en el Pacífico donde podrían formarse depresiones tropicales en esta semana. De formarse, este primer ciclón de la temporada llevaría el nombre de Amanda.

En el océano Atlántico el 1 de junio comenzó la temporada de huracanes 2026 .

La presencia del fenómeno de El Niño podría derivar en ciclones más fuertes en el Pacífico y más débiles en el Atlántico.

Vigilan formación de ciclones en el Pacífico

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) mantiene vigilancia sobre la posible formación de ciclones en el océano Pacífico. A través del Centro Nacional de Huracanes, la dependencia informó que vigila dos posibles zonas donde podrían formarse sistemas ciclónicos durante esta semana.

Se trata de dos posibles sistemas ciclónicos, uno ubicado al suroeste de Baja California y otro en el sur de México, frente a las costas de Chiapas y Oaxaca. También el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que mantiene vigilancia en aquellas dos zonas del océano Pacífico.

La dependencia que forma parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) señaló que la zona de baja presión ubicada al suroeste de la península de Baja California tiene una alta probabilidad de convertirse en un ciclón tropical. A través de X, el SMN explicó:

“Incrementó a 50 % la probabilidad de que la zona de baja presión en el océano Pacífico genere un ciclón tropical en 48 horas”.

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¿Cómo se llamaría el primer ciclón de la temporada 2026 en el Pacífico?

Esta zona de baja presión, de convertirse en un ciclón, adquiriría el nombre de Amanda, según la lista oficial de nombres presentada por las autoridades. Según anunció Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del SMN, este 2026 se prevé la formación de 18 a 21 sistemas con nombre en el océano Pacífico, cuya temporada de ciclones comenzó el pasado 15 de mayo.

Se anticipa que entre 4 y 5 de estos sistema ciclónicos evolucionen a huracanes mayores, de categoría 4 o 5. Por su parte, en el océano Atlántico se anticipa la formación de entre 11 y 15 ciclones tropicales durante 2026. De estos, se pronostica que hasta 2 se conviertan en huracanes de categoría 4 y 5.

Cabe señalar que la llegada de El Niño podría influir en la formación de huracanes en ambos océanos. Este fenómeno, que calienta las aguas del Pacífico, modifica los patrones de lluvia alrededor del mundo. El SMN anticipa que El Niño provoque ciclones más fuertes y frecuentes en el Pacífico, así como sistemas más débiles en el Atlántico.

Los nombres asignados a los posibles ciclones en el Pacífico este 2026 son:

Amanda, Boris, Cristina, Douglas, Elida, Fausto, Genevive, Hernan, Iselle, Julio, Karina, Lowell, Marie, Norbert, Odalys, Polo, Rachel, Simon, Trudy, Vance, Winnie, Xavier, Yolanda, Zeke.

Por su parte, en el Atlántico, los nombres asignados este 2026 a los ciclones serán: