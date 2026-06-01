Peso Arranca Junio 2026 con Depreciación; Así Cerró Hoy frente al Dólar

La presión también alcanzó al mercado accionario, con la Bolsa Mexicana de Valores cerrando sus tercer jornaa consecutiva a la baja

El precio dólar cambia constantemente. Foto: ReutersEl precio dólar cambia constantemente. Foto: Reuters
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