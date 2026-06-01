Peso Arranca Junio 2026 con Depreciación; Así Cerró Hoy frente al Dólar

El peso se depreció este lunes 1 de junio de 2026 arrastrado por una mayor demanda de activos seguros ante nuevas tensiones en Medio Oriente, mientras los inversionistas se preparan para una semana clave de datos laborales en Estados Unidos.

La moneda mexicana cotizaba en 17.35 por dólar en la recta final de los negocios, con un retroceso de un 0.10%, tras una sesión marcada por un avance global del billete verde y un repunte de los precios del petróleo.

¿Por qué se depreció hoy el peso frente al dólar?

El ánimo encontró cierto apoyo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que sostuvo conversaciones con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y con la milicia Hezbolá, respaldada por Irán.

El mensaje alimentó esperanzas de que la tregua en Líbano pueda mantenerse, pese a señales de medios estatales iraníes sobre una posible ruptura.

El mercado cambiario también operó con la mirada puesta en Estados Unidos, donde el viernes se conocerán las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo, indicadores clave para medir la fortaleza de la mayor economía mundial.

"Se espera que los datos de nóminas de abril en Estados Unidos muestren una creación de empleo moderada pero estable, manteniendo a la Reserva Federal enfocada en la inflación persistente", dijo BlackRock.

A nivel local, una encuesta de Banco de México (Banxico) mostró que analistas privados mejoraron sus previsiones para el peso, aunque aún anticipan una depreciación hacia el cierre del año. El sondeo apunta a que la moneda finalizaría 2026 en 17.95 por dólar, frente a una estimación previa de 18.50 unidades.

BMV cierra a la baja

La presión también alcanzó al mercado accionario. El índice líder S&P/BMV IPC perdió un 0.66% a 68,137.03 puntos, con lo que acumuló su tercera jornada consecutiva de retrocesos.

Los títulos de la minera Industrias Peñoles encabezaron las bajas, con una caída del 4.04% a 967.54 pesos, seguidos por los del conglomerado Grupo Carso, que descendieron un 4.01% a 131.98 pesos.

En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años bajó tres puntos base a 9.13%, mientras que la tasa a 20 años descendió dos puntos, a 9.57%.

Con información de: Reuters

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