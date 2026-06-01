Ébola en el Congo: Más de 100 Mil Desplazados Agravan Brote de esta Enfermedad

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el pasado 17 de mayo una emergencia de salud pública de importancia internacional por un nuevo brote de Ébola en la República Democrática del Congo, un país ubicado en África Central. Se trata del brote número 17 registrado en territorio congoleño desde 1976, una cifra que refleja el impacto histórico que este virus ha tenido en una de las naciones más afectadas por la enfermedad.

La alerta ha encendido las preocupaciones internacionales debido a que la crisis sanitaria ocurre en regiones marcadas por conflictos armados, desplazamientos masivos y un sistema de salud con recursos limitados.

El país que concentra minerales clave para el mundo y enfrenta una grave crisis sanitaria

La República Democrática del Congo es el onceavo país más grande del planeta y alberga a cerca de 110 millones de habitantes. Además, posee algunas de las reservas minerales más importantes del mundo, fundamentales para la fabricación de baterías, teléfonos inteligentes, computadoras y vehículos eléctricos.

El país lidera la producción global de materiales estratégicos como el cobalto y el coltán, considerados esenciales para la tecnología moderna. Sin embargo, esta enorme riqueza natural no se ha traducido en estabilidad o desarrollo para gran parte de la población. Durante décadas, la explotación de recursos minerales ha atraído intereses extranjeros, conflictos internos y disputas territoriales que han debilitado las instituciones y afectado gravemente los servicios públicos, incluido el sistema de salud.

Esta combinación de factores ha generado un escenario especialmente complicado para enfrentar enfermedades altamente contagiosas como el Ébola, cuya contención requiere infraestructura médica, vigilancia epidemiológica y acceso rápido a tratamientos especializados.

Las provincias más afectadas enfrentan violencia, desplazamientos y décadas de conflictos

Las provincias de Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur concentran los mayores desafíos para controlar el brote. Estas regiones se encuentran a más de 900 kilómetros de Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo, y han sido durante años escenarios de violencia, desplazamiento de comunidades y enfrentamientos entre distintos grupos armados.

La situación actual tiene raíces profundas. Tras el genocidio de Ruanda en 1994, miles de personas cruzaron la frontera hacia el este del Congo. Junto con estos movimientos migratorios también surgieron dinámicas de conflicto que terminaron alimentando la presencia de grupos armados en la región.

Posteriormente estallaron las conocidas guerras del Congo, una serie de enfrentamientos que fragmentaron amplias zonas del país entre fuerzas gubernamentales, milicias locales, grupos rebeldes e intereses regionales. Desde entonces, Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur han permanecido en el centro de disputas por el control territorial, tensiones étnicas y la explotación de recursos valiosos como el oro, el tungsteno y el estaño.

La persistencia de estos conflictos ha dificultado el acceso a servicios médicos y ha complicado las labores de vigilancia sanitaria necesarias para contener brotes epidémicos.

Una variante rara del virus y la falta de tratamientos elevan la preocupación internacional

La OMS advirtió que el brote involucra al virus Bundibugyo, una variante menos frecuente del Ébola para la que existen menos herramientas médicas disponibles en comparación con otras cepas. La escasez de vacunas y tratamientos específicos representa uno de los principales retos para las autoridades sanitarias y organizaciones internacionales que intentan contener la propagación.

Además, la inseguridad en las zonas afectadas limita la movilidad de los equipos médicos y dificulta la llegada de ayuda humanitaria. Esto incrementa el riesgo de que la enfermedad alcance comunidades remotas donde el acceso a servicios de salud ya es limitado.

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, explicó que el contexto de violencia agrava significativamente la emergencia.

“Como saben, en las provincias de Ituri y Kivu Norte, donde está dándose el brote, hay mucha inseguridad ya que, por el recrudecimiento de los combates los últimos meses, por arriba de 100 mil personas más han sido desplazadas en ambas provincias.”

Las autoridades sanitarias consideran que el desplazamiento masivo de población representa un desafío adicional porque puede dificultar el rastreo de contactos y acelerar la propagación del virus entre distintas comunidades.

La salida de EUA de organismos clave habría debilitado la respuesta global

Organizaciones defensoras de los derechos humanos también han señalado factores internacionales que podrían influir en la capacidad de respuesta frente a esta emergencia sanitaria.

Médicos por los Derechos Humanos afirmó que la salida de EUA de la Organización Mundial de la Salud a inicios de 2026, así como la desaparición de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en 2025, redujeron recursos y mecanismos de coordinación que históricamente apoyaban la respuesta ante brotes infecciosos en países con sistemas de salud frágiles.

Según la organización, estas decisiones han generado preocupaciones sobre la capacidad internacional para reaccionar rápidamente ante enfermedades emergentes, especialmente en regiones afectadas por pobreza, conflictos armados y falta de infraestructura médica.

Mientras las autoridades sanitarias intentan contener el avance del virus, la combinación de violencia, desplazamientos, escasez de tratamientos y limitaciones en la cooperación internacional mantiene al mundo atento a la evolución de una emergencia que podría convertirse en uno de los desafíos sanitarios más complejos del año.