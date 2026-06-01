Ébola en el Congo: Más de 100 Mil Desplazados Agravan Brote de esta Enfermedad

La OMS declaró una emergencia internacional por un nuevo brote de Ébola en la República Democrática del Congo

La OMS advierte riesgos por la cepa BundibugyoLa OMS advierte riesgos por la cepa Bundibugyo Foto: Reuters

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La variante Bundibugyo preocupa por la escasez de vacunas y tratamientos específicos disponibles

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