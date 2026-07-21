¿Qué Es y Cómo Tener Más Materia Gris? Hábitos para Cuidar el Cerebro y Mantenerlo Sano

¿Te has preguntado de qué está compuesto el cerebro?, este órgano complejo que organiza y controla todas las funciones y acciones del cuerpo. En N+ te explicamos qué es la materia gris y cómo puede incrementarse a partir de hábitos que cuidan tu cerebro.

De hecho, cada 22 de julio se conmemora el Día Mundial del Cerebro con el objetivo de concientizar sobre la prevención de enfermedades neurológicas, fomentar las investigaciones médica y promover su salud. Y por ello ya te hemos dicho qué hábitos diarios lo perjudican.

Además de ponerte en contexto sobre cuántas neuronas tiene y cuántas se pierden al día, y explicarte qué porcentaje del cerebro utiliza el ser humano realmente.

¿Qué es la materia gris del cerebro y cómo se puede ganar más?

Si bien ya aprendiste que tiene dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) comparte que dos estructuras del cerebro son la materia gris y la materia blanca.

Y en palabras del doctor Julio Morán Andrade, investigador de la División de Neurociencias del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM para la Gaceta de la Universidad, la materia gris permite el procesamiento de información sensorial y motora, además del análisis y envío de respuestas a otras zonas del cuerpo para la toma de decisiones en acciones complejas tales como el lenguaje.

Si se realiza un corte en el cerebro, la llamada materia gris se observa de un tono obscuro. Esto se debe a que se ubica en la corteza cerebral, lugar donde abundan los cuerpos celulares de las neuronas, llamados somas, cuya densidad provoca esa pigmentación oscura, explica la UNAM.

La Librería Nacional de Medicina del Centro Nacional de Información Biotecnológica de Estados Unidos agrega que la materia gris permite procesar información y liberar nuevos datos a través de la señalización axional que se encuentra en la sustancia blanca.

Dicho de otra forma, la materia blanca está relacionada a la transmisión de información entre las zonas grises, es decir que conecta las distintas áreas y permite que las neuronas se comuniquen.

Lo que se define como aumentar la materia gris, en realidad está relacionado con la neuroplasticidad: capacidad que tiene el cerebro para cambiar y adaptarse tanto física como funcionalmente a lo largo de la vida.

El cerebro humano tiene la capacidad de cambiar su función y estructura debido a diferentes experiencias, aprendizajes o lesiones.

Y sí, hay factores que pueden promover la plasticidad cerebral con hábitos que se pueden incorporar de forma consciente. En tanto que las lesiones cerebrales o accidentes cerebrovasculares son circunstancias donde "drásticamente" se nota la neuroplasticidad.

Hábitos para cuidar el cerebro y mantenerlo sano

La ecuación de la salud cerebral se compone de tres elementos básicos: hábitos sanos, socialización y actividades estimulantes.

Y entre loas acciones que se pueden incorporar en el día a día para mantener el cerebro sano y promover la plasticidad cerebral están los siguientes:

Mantener una alimentación sana, rica en frutas y vegetales.

Evitar el consumo de alcohol, tabaco y drogas.

Realizar actividad física al menos 30 minutos diarios.

Controlar el estrés.

Fomentar buenos hábitos de sueño los adultos deben dormir por lo menos 7 horas y los niños 9).

Hacer actividades que ayuden a la función cerebral como crucigramas o juegos de memoria.

Escribir, cantar, aprender un nuevo idioma y ejercitar la memoria.

Evitar actividades que comprometan el cerebro o donde los golpes en la cabeza sean un riesgo.

SARR