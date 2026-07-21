Salud

¿Qué Es y Cómo Tener Más Materia Gris? Hábitos para Cuidar el Cerebro y Mantenerlo Sano

Sin duda el cerebro es el órgano más importante del sistema nervioso central y el más complejo, sus hemisferios controlan las actividades cognitivas, reacciones y funciones corporales

Modelo 3D de un cerebro. Qué es la Materia Gris y Cómo Tener Más¿Qué es la materia gris y cuál es la principal diferencia con la materia blanca? Diferencias y como cuidar la salud del cerebro. Foto: Reuters.

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