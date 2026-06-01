¿Habrá Home Office Obligatorio para Trabajadores de CDMX por Inauguración del Mundial 2026?

El Mundial 2026 está muy cerca y para su inauguración el 11 de junio se tiene programada una gran fiesta en la CDMX. Por lo anterior, se confirmó que no habrá clases para estudiantes del nivel básico y medio superior, pero, ¿habrá home office para los trabajadores?

Las autoridades capitalinas dieron a conocer los detalles sobre cómo se desarrollarán algunas actividades en la Ciudad de México, durante la inauguración de la magna fiesta deportiva, que por tercera ocasión se llevará a cabo en México.

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En conferencia de prensa, confirmaron que la Secretaría de Educación Pública (SEP), determinó que todos los alumnos de escuelas públicas, de nivel básico y medio superior, no tendrán clases el jueves 11 de junio de 2026.

"Solo en la Ciudad de México, ese día no habrá clases de educación básica y de nivel medio superior”, enfatizaron.

Lo anterior, porque es esta ciudad donde se llevará a cabo la inauguración. Por ello, se debe esperar a conocer la decisión final si en otras entidades se aplicará la misma medida, la cual busca mejorar la movilidad en la capital.

En ese sentido, la movilidad también se vería beneficiada con el trabajo vía remota o home office para aquellos empleados cuya labor lo permite. Debido a que no perderán horas atrapados en el tráfico y podrán disfrutar del Mundial 2026. Así que las autoridades hicieron un anuncio importante al respecto.

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¿Habrá home office por Mundial 2026 en CDMX?

El Mundial 2026 trae consigo miles de cambios para la CDMX, especialmente en materia de movilidad. Se prevé que el tráfico aumente considerablemente por los cierres y circuitos especiales que se habilitarán para la llegada de fanáticos al Estadio Ciudad de México, ubicado al sur de la ciudad.

Entonces, el transporte público se volverá una opción para desplazarse, no obstante, ante la alta demanda, también podría presentar retrasos y aglomeraciones. Lo que llevaría a que miles de personas trabajadoras se vean afectadas al no llegar a sus centros laborales a tiempo.

Por ello, la opción del trabajo remoto es viable. Ante ello, las autoridades capitalinas informaron que los trabajadores de la CDMX podrán hacer home office siempre y cuando la institución para la que laboran lo indique.

Tal es el caso del INE, quien ya confirmó que sus actividades tendrán modificaciones el día de la inauguración del Mundial 2026.

“Las instituciones (públicas) que van definiendo (el home office por el Mundial 2026), ya lo iremos conociendo. Yo no quisiera adelantarme a decirlas, sino que ellos directamente lo digan”, indicó la mandataria local.

Ahora bien, los centros de trabajo privados tendrán la libertad de definir si se trabaja vía remota o cuáles serán las condiciones para los empleados el día de la inauguración del Mundial 2026 en CDMX.

EPP