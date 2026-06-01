¿Habrá Home Office Obligatorio para Trabajadores de CDMX por Inauguración del Mundial 2026?

Las autoridades capitalinas dieron a conocer los detalles sobre cómo se desarrollarán algunas actividades en la CDMX durante la inauguración de la magna fiesta deportiva

Home Office por Mundial 2026 CDMXFoto: Cuartoscuro

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¿Home office obligatorio en CDMX por el Mundial 2026? Conoce la decisión de las autoridades sobre el trabajo remoto durante la inauguración del evento deportivo.

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