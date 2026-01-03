¿Cuándo Fue la Última Vez Que Nicolás Maduro Estuvo en México? Claves de su Visita Más Reciente

La presencia de Nicolás Maduro en México ha sido esporádica y muy observada por analistas diplomáticos debido a las tensiones regionales y la naturaleza polarizada de su gobierno.

La última visita verificada del presidente venezolano al país fue el 22 de octubre de 2023, cuando asistió a un encuentro regional en el estado de Chiapas, marcando su presencia más reciente en territorio mexicano antes de los acontecimientos políticos de este 2026.

Visita a la Cumbre de Migración en Chiapas (2023)

En octubre de 2023, Nicolás Maduro viajó a Palenque, Chiapas, para participar en el “Encuentro por una vecindad fraterna y con bienestar”, una cumbre regional sobre migración convocada por el Gobierno de México.

El mandatario venezolano fue recibido, junto con otros líderes latinoamericanos, en un foro que buscaba abordar los retos de la movilidad humana en la región.

En esa ocasión, Maduro publicó en sus redes sociales imágenes de su llegada junto a su esposa, Cilia Flores, y agradeció la invitación del Gobierno mexicano por sostener un diálogo sobre temas migratorios.

Aunque la visita de 2023 no fue una gira de Estado formal, su asistencia a una cumbre regional refleja el interés de Venezuela de mantener presencia en foros multilaterales en México, aun en medio de tensiones con varios países occidentales. Este desplazamiento se registró en un momento en que la migración venezolana hacia México y la frontera con Estados Unidos era un tema central de la agenda bilateral y regional.

Un historial de visitas limitadas

Históricamente, los presidentes venezolanos han visitado México con cierta regularidad como parte de encuentros políticos y cumbres. En el caso de Nicolás Maduro:

Fue recibido en México en septiembre de 2021 para participar en la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en un viaje que sorprendió a algunos por su anuncio tardío y el contexto diplomático regional.

En diciembre de 2018, asistió a la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador, que marcó el inicio de una nueva era en la relación bilateral.

La asistencia de Maduro a la cumbre de migración en 2023 se interpreta como un gesto pragmático de cooperación regional más que una visita de carácter político tradicional. Su enfoque en migración y desarrollo, temas sensibles para México dada la gran llegada de venezolanos al país, subraya un terreno donde, aunque exista divergencia ideológica, existen intereses compartidos.

Con la captura de Maduro reportada en 2026 y la eventual ausencia de él en escenarios multilaterales, la visita de octubre de 2023 podría quedar como la última ocasión registrada en que un presidente venezolano estuvo físicamente en México con un propósito oficial y documentado.

