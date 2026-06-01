Muere Hombre por Paro Cardíaco en Plena Vía Pública de la Ciudad de Puebla

La tarde de este lunes 1 de junio de 2026 se reportó la muerte de un hombre en inmediaciones del Fraccionamiento Vista Alegre, ubicado al sur de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes la víctima fue hallada inconsciente por vecinos en calles de la demarcación antes mencionada, por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia. Tras el arribo de paramédicos, se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

Muere hombre por paro cardiaco en Fraccionamiento Vista Alegre de la ciudad de Puebla

Fue aproximadamente a las 14:00 horas de este lunes que se reportó la presencia de un hombre inconsciente en el Fraccionamiento Vista Alegre de la capital poblana.

Cuerpos de emergencias arribaron al sitio donde se encontraba la víctima, sin embargo, el sujeto ya no contaba con signos vitales.

Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la ciudad de Puebla, quienes acordonaron la zona y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar con los protocolos correspondientes.

Volcadura de camión en autopista Cuacnopalan-Oaxaca de Puebla deja cuatro muertos y tres lesionados

Luego de más de cinco horas de intensas labores de rescate, cuerpos de emergencia recuperaron los dos cuerpos que permanecían desaparecidos luego de la volcadura de un camión de carga en el puente Calapa, sobre la autopista Cuacnopalan-Oaxaca.

El accidente dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y tres más lesionadas, además de una compleja operación de búsqueda debido a la profundidad de la barranca donde cayeron las víctimas.

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De acuerdo con los reportes, uno de los cuerpos fue extraído mediante un sistema especializado de rescate desde más de 200 metros de profundidad, mientras que el segundo fue recuperado con apoyo de rescatistas y familiares que permanecieron en la zona durante toda la jornada.

Con información de Héctor Rangel

GMAZ