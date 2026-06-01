Muere Hombre por Paro Cardíaco en Plena Vía Pública de la Ciudad de Puebla

La víctima fue hallada inconsciente en inmediaciones del Fraccionamiento Vista Alegre, por lo que solicitaron auxilio a los cuerpos de emergencia.

Hombre Muerto por Paro Cardiaco en Fraccionamiento Vista Alegre PueblaFoto: N+

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Un hombre muere por paro cardíaco en las calles de Vista Alegre, Puebla. Autoridades ya investigan el caso. Más información sobre este hecho aquí.

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