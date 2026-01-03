De Ricardo Montaner a Alicia Machado: Así Reaccionan Artistas Venezolanos a la Captura de Maduro

La madrugada del sábado 3 de enero de 2026, el anuncio de la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos generó una ola de reacciones entre artistas y celebridades venezolanas, quienes se expresaron en sus cuentas de redes sociales entre la sorpresa, la esperanza y las oraciones por el futuro del país.

“Venezuela libre”: mensajes de fe y esperanza

Uno de los primeros artistas en pronunciarse fue Ricardo Montaner, quien recurrió a su cuenta de Instagram para publicar un mensaje cargado de espiritualidad. En sus historias, Montaner escribió: “Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia guíe el futuro de todos los que te aman. Amén. Venezuela libre”.

Sus hijos Mau y Ricky Montaner, también cantantes, compartieron su emoción en redes con publicaciones espontáneas en las que celebraron el momento que, según ellos, muchos venezolanos habían esperado durante años.

Carlos Baute y Danny Ocean expresaron optimismo tras el anuncio

El cantante Carlos Baute, radicado en España, usó sus plataformas para expresar alivio y optimismo tras el anuncio. En un post celebrado por miles de seguidores, Baute afirmó que “por fin” se había cumplido lo que consideraba un anhelo para muchos: un cambio en el rumbo político de Venezuela.

Danny Ocean compartió en sus historias de Instagram el comunicado de Maria Corina Machado, la líder opositora venezolana afirmó que “llegó la hora de la libertad” para Venezuela y describió los hechos como un momento clave para iniciar una transición democrática en el país tras la captura del presidente Maduro por parte de fuerzas estadounidenses.

La influencer y cantante Lele Pons también se sumó a la ola de publicaciones, compartiendo imágenes y mensajes que reforzaban la idea de un nuevo inicio para la nación bolivariana, en lo que muchos de sus seguidores interpretaron como una expresión de solidaridad y celebración.

Actrices y figuras del entretenimiento también se pronuncian

No solo los cantantes venezolanos se pronunciaron. Actrices como Marjorie de Sousa aprovecharon sus historias de Instagram para enviar palabras de protección y buenos deseos a quienes quedaron en Venezuela, con mensajes en los que pedían a Dios por “su gente buena” y por la seguridad de todos.

La ex Miss Universo Alicia Machado se mostró más concisa pero firme en su postura, compartiendo simplemente: “Venezuela libre”, una frase que rápidamente fue replicada por seguidores alrededor del mundo.

Las reacciones en redes reflejan, más allá de opiniones políticas, el impacto simbólico que ha tenido la noticia de la captura en la diáspora venezolana y entre quienes han visto con preocupación y anhelo los vaivenes de la situación política en su país natal.

