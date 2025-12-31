Residente y J Balvin Publican Foto Juntos: ¿Por Qué se Pelearon y Cómo fue la Reconciliación?

Residente y J Balvin han publicado una foto juntos. Te explicamos cómo surgió una de las mayores peleas de la música urbana y qué opinan ahora sus protagonistas.

A través de Instagram, los músicos publicaron una foto en la que aparecen juntos. En un breve mensaje, Residente y J Balvin explicaron que tuvieron un encuentro meses atrás y que se dieron la oportunidad de escucharse y entenderse. En la publicación se lee:

Frente a la inmensidad de las cosas que pasan en el mundo, esta es posiblemente una de las más pequeñas. Pero en un mundo tan complejo, que dos personas que no coinciden en todo puedan reencontrarse, nos parece valioso. Hace meses nos encontramos. Nos escuchamos. Nos entendimos. Al final, siempre la razón la tiene el tiempo.

La publicación fue celebrada inmediatamente por varios músicos de la escena urbana, como Yandel y Arcángel, quienes felicitaron a los cantantes por hacer las paces.

¿Cómo comenzó el pleito entre J Balvin y Residente?

La rencilla entre Residente y J Balvin comenzó en 2021, cuando el colombiano criticó el trato de los Latin Grammy a los músicos urbanos. El autor de “La canción” llamó a boicotear la ceremonia y dijo:

Los Grammy no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto.

Las declaraciones de J Balvin enfurecieron al vocalista de Calle 13, quien declaró que el colombiano faltaba el respeto a los músicos nuevos que acudían a la ceremonia:

Creería lo del boicot si el año pasado, cuando te nominaron 13 veces, no hubieras ido a los Grammy. Pero ahí no pediste boicot. Como de las 13 nominaciones solo ganaste uno, ahora vuelve el boicot.

Además, Residente comparó a J Balvin con comida chatarra:

Tu música es como un carrito de hot dogs, que a mucha gente le puede gustar, pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante, y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin.

Un año después, Residente colaboró con Bizarrap en la que se convirtió en una de las tiraderas más célebres en español. Tres años después de este incidente, los cantantes anuncian el fin de su conflicto.

