El cantante puertorriqueño Residente llegará a Tijuana para ofrecer un concierto gratuito en una presentación que forma parte de las actividades del Festival de Octubre 2025.

El festival organizado por la Secretaría de Cultura de Baja California, que este año busca reforzar la convivencia social a través de la música, la cultura y el arte.

Te podría interesar: Cartelera de Fiestas del Sol Mexicali 2025: Lista de Artistas y Grupos en el Evento

¿Cuándo y dónde será el concierto?

El concierto se llevará a cabo el viernes 24 de octubre a las 20:00 horas, en el Monumento México, ubicado en la glorieta de la avenida Paseo de los Héroes, en la Zona Río, en un espacio al aire libre y de acceso libre para el público tijuanense,

De acuerdo con el Instituto de Cultura de Baja California (ICBC), el Festival de Octubre tiene como propósito ser un “abrazo colectivo” que encienda la alegría, inspire nuevas formas de convivencia y contribuya a sembrar paz duradera en la entidad.

Te podría interesar: