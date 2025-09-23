Detienen a Tres Personas por Ataques a Fiscalías en Tijuana y Ensenada; Investigación Continúa

Tres personas fueron detenidas tras los ataques registrados el fin de semana pasado contra instalaciones de la Fiscalía General del Estado en los municipios de Tijuana y Ensenada. Los hechos ocurrieron entre la madrugada del viernes y la madrugada del domingo en diferentes puntos, donde vehículos oficiales fueron incendiados y unidades dañadas.

¿Cómo sucedieron los ataques a las Fiscalías en Tijuana y Ensenada?

El primero de los atentados se reportó en Ensenada, durante la madrugada del viernes, en la zona de El Ciprés. En el lugar, tres automóviles oficiales fueron incendiados con bombas molotov. Minutos después, en la colonia Bustamante, un grupo armado ingresó al estacionamiento de la corporación y prendió fuego en el área donde se encontraban varias patrullas.

En Tijuana, la violencia se repitió la noche del sábado en la colonia Ciudad Industrial. Sujetos armados irrumpieron en la Unidad de Robo de Vehículos, donde quemaron un automóvil y vandalizaron otros dos. La madrugada del domingo, en la colonia Sección Jardines de Playas de Tijuana, un vehículo oficial del Grupo Antisecuestros también fue incendiado.

De acuerdo con la fiscal general del estado, María Elena Andrade, los tres detenidos están bajo investigación mientras continúan las diligencias. La funcionaria explicó que en estos momentos se desarrollan cateos en distintos puntos de Baja California, a partir de las evidencias obtenidas tras los ataques.

Uno de los vehículos afectados fue robado con violencia anteriormente

La fiscal agregó que uno de los automóviles utilizados por los agresores fue robado con violencia en el municipio de Rosarito, lo que refuerza la línea de investigación sobre la forma en que operaron los responsables. Aclaró también que las personas detenidas no han sido vinculadas aún a proceso, ya que las indagatorias permanecen en curso.

Uno de los aspectos centrales en esta investigación es identificar no solo a quienes participaron directamente en los hechos, sino también a los autores intelectuales. Según Andrade, las acciones de cateo buscan dar con el paradero de los responsables materiales y avanzar en el esclarecimiento de la organización detrás de los ataques.

La serie de atentados contra instalaciones de la Fiscalía dejó daños en automóviles oficiales, patrullas y otras unidades, lo que incrementó los operativos de seguridad en la zona. Los hechos ocurrieron en un lapso de tres días y se concentraron en áreas específicas de Ensenada y Tijuana.

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación con el apoyo de distintas corporaciones de seguridad, mientras los tres detenidos permanecen bajo custodia a la espera de que se determine su situación legal.

