Sujetos Armados Atacan Dos Instalaciones de la FGE en Ensenada; Atribuyen a Crimen Organizado

La noche del viernes 19 de septiembre, se registraron ataques simultáneos contra instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Ensenada, lo que dejó como saldo al menos ocho vehículos dañados. Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:40 horas, cuando sujetos armados actuaron de forma coordinada en distintos puntos de la ciudad.

¿Cómo sucedieron los ataques simultáneos a la Fiscalía en Ensenada?

De acuerdo con los reportes, un primer ataque tuvo lugar en la Fiscalía ubicada en las calles Novena y Bustamante, en la colonia Aviación. En ese lugar, los agresores incendiaron tres automóviles que se encontraban en el estacionamiento de la dependencia.

Casi de manera paralela, otro grupo de hombres irrumpió en las instalaciones de la institución sobre el bulevar Zertuche y avenida Ébano. En esa zona, los daños se extendieron a cinco vehículos oficiales que resultaron afectados.

Las autoridades atribuyeron los ataques a presuntos grupos del crimen organizado, que habrían coordinado las acciones en diferentes instalaciones de la Fiscalía para generar una afectación simultánea. La magnitud de los hechos provocó alarma entre la población y la movilización inmediata de fuerzas de seguridad en la ciudad.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas por los ataques

Elementos de la Policía Municipal, la Agencia Estatal de Investigación, corporaciones estatales y la Guardia Nacional acudieron de forma inmediata a las zonas afectadas con el fin de asegurar el perímetro y atender la emergencia. A pesar del despliegue, hasta el momento no se han reportado personas detenidas ni lesionadas.

La Fiscalía General del Estado informó que se han iniciado las investigaciones correspondientes con el objetivo de identificar a los responsables materiales e intelectuales de los ataques, así como determinar los daños ocasionados en las instalaciones y vehículos oficiales.

