Hombre Presuntamente Repartía Amenazas con Volantes a Comercios Usando su Patín en Tijuana

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) detuvieron a Sahidt Alberto "N", señalado como presunto responsable de repartir volantes con amenazas a comerciantes en la colonia El Soler, en Tijuana. La captura se dio luego de que tres víctimas denunciaran un intento de extorsión relacionado con la distribución de dichos mensajes.

De acuerdo con el informe policial, la intervención se llevó a cabo gracias a la información proporcionada por los afectados, quienes alertaron a las autoridades tras recibir los volantes intimidatorios. Con los datos recabados, agentes municipales desplegaron un operativo de búsqueda en la colonia Castillo, donde fue ubicado un individuo que coincidía con las descripciones proporcionadas.

El sospechoso presuntamente repartía los volantes en un patín eléctrico

Testigos informaron que el sospechoso se desplazaba en un patín eléctrico mientras dejaba los volantes en distintos comercios. Con esta información, los agentes lograron interceptarlo y proceder a una revisión preventiva, en la cual se encontraron más documentos con supuestas amenazas similares a los previamente denunciados.

La evidencia localizada permitió vincular al detenido directamente con los hechos reportados, lo que reforzó la denuncia inicial de los comerciantes. Tras la detención, Sahidt Alberto "N" fue trasladado y puesto a disposición de la autoridad investigadora correspondiente.

No es la primera detención por delitos similares en Tijuana

En días anteriores, también se reportó la captura de cuatro personas relacionadas con delitos de la misma naturaleza. La participación de los afectados fue clave para que las autoridades lograran detener a los presuntos responsables.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para continuar denunciando cualquier tipo de extorsión hacia los comercios en Tijuana, pidiendo comunicarse a los números de emergencia 911.

