Fallece Víctima de Volcadura de Pipa de Gas en Vía Rápida de Tijuana; Conductor es Detenido

Un accidente registrado la tarde del jueves en la Vía Rápida Oriente de Tijuana, a la altura del puente Simón Bolívar, dejó como saldo la muerte de un hombre de aproximadamente 46 años, quien perdió la vida tras la volcadura de una pipa de gas.

Vuelca pipa de gas en Vía Rápida

De acuerdo con reportes de la Dirección de Tránsito, la unidad involucrada, una pipa de gas, se volcó ocasionando un fuerte cierre vial en ambos sentidos de la vialidad. Bomberos, elementos de Protección Civil y personal de la empresa gasera permanecieron en el lugar hasta las 8:00 de la noche, trabajando para liberar la circulación y asegurar la zona.

El conductor de la pipa, identificado como Carlos Alfredo "N", fue detenido en el sitio. Información preliminar señala que podría ser responsable del percance, situación que será determinada por las autoridades en el transcurso de las investigaciones.

La persona fallecida, descrita por familiares como un padre de familia, fue atendida en instalaciones de la Cruz Roja, donde finalmente perdió la vida. Sus allegados permanecieron en el lugar durante la tarde y noche, manifestando su preocupación por la indemnización correspondiente y las consecuencias legales que deberá enfrentar la empresa y el conductor detenido.

