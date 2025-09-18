Piden Ayuda para Localizar a Madre e Hija Desaparecidas en Ensenada

La Fiscalía General del Estado de Baja California emitió una pesquisa para dar con el paradero de Astrid Karolina Olivas Cossio, de 29 años, y su hija Kailen Alexia Chávez Olivas, de 5 años, quienes fueron vistas por última vez el pasado 15 de septiembre en la zona centro de Ensenada. La institución solicita el apoyo de la ciudadanía para recabar información que ayude a su localización.

Nota relacionada: Buscan a Adolescente de 14 Años, Brisa Mayrin Nájera, Desaparecida en Tijuana

De acuerdo con el reporte oficial, madre e hija desaparecieron en circunstancias no precisadas, lo que derivó en la activación de protocolos de búsqueda. La alerta fue difundida el pasado miércoles, dos días después de la última vez que se les vio en la vía pública.

¿Cuáles son las características de la madre y su hija desaparecidas en Ensenada?

Astrid Karolina fue descrita con los siguientes rasgos:

Tez blanca

Ojos café claro

Cabello castaño claro

Complexión robusta

Vestía pantalón gris con negro, blusa gris, tenis blancos y saco negro con rayas blancas

Nota relacionada: Encuentran Con Bien a María Barreto, Joven de 18 Años Desaparecida en Ensenada

En cuanto a la menor Kailen Alexia, sus características son:

Tez morena clara

Ojos café claro

Cabello castaño claro

Complexión delgada

Estatura aproximada de 1.24 metros

Peso de alrededor de 18 kilogramos

Seña particular: le falta el incisivo central

Vestía pantalón azul Levi’s, blusa blanca con olanes y flores amarillas, suéter blanco, tenis rosas y mochila rosa

La Fiscalía informó que cualquier dato que contribuya a localizarlas puede proporcionarse de inmediato a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas de la zona Ensenada, así como a los números de emergencia 911 y 089, este último para reportes anónimos.

Historias recomendadas:

Información de Patricia Lafarga

RCP