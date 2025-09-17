Rescatan a Hombre con Fractura Expuesta Tras Explosión en Obra de Ensenada
Oficiales de la FESC, capacitados como paramédicos, controlaron la hemorragia antes del traslado
Un trabajador de la construcción resultó gravemente herido tras la explosión de material utilizado en una obra en el fraccionamiento Villas Las Rosas I. Elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) acudieron de inmediato y lograron estabilizarlo antes de ser trasladado a un hospital.
Intervención oportuna evitó una tragedia
De acuerdo con el reporte recibido en la línea de emergencias 9-1-1, un hombre de 58 años pedía ayuda en lo que parecía ser una casa en construcción. Al llegar, los agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) encontraron al trabajador con una fractura expuesta y hemorragia severa.
- Gracias a la capacitación de los oficiales como paramédicos, se aplicaron protocolos de primeros auxilios que permitieron controlar el sangrado. Posteriormente, paramédicos de Cruz Roja Mexicana realizaron el traslado al centro médico más cercano.
El secretario de Seguridad Ciudadana del Estado, General Laureano Carrillo, reconoció la labor de los agentes, destacando que su preparación y vocación de servicio fueron clave para salvar la vida del ciudadano.
