Aseguran a Tres Migrantes Ocultos Dentro de Cajuela de un Vehículo en Garita de Tijuana

Elementos de la Policía Municipal atendieron un reporte en la garita Otay del municipio de Tijuana, que derivó en el aseguramiento de tres personas extranjeras, entre ellas un menor de edad, en un posible caso de tráfico humano.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), un conductor que se disponía a cruzar hacia Estados Unidos solicitó apoyo tras escuchar ruidos extraños dentro de su vehículo.

Te podría interesar: Localizan Dos Cuerpos en Tijuana; Investigan si Son Oficiales de la GN Desaparecidos

El llanto de un bebé alertó al conductor

El ciudadano, que viajaba en un automóvil Honda, informó a un oficial que momentos antes escuchó el llanto de un bebé en la parte trasera de su unidad. Tras inspeccionar el vehículo, en compañía de la autoridad, localizaron en la cajuela a un hombre, una mujer y a un menor de aproximadamente un año de edad.

El conductor refirió no conocer a dichas personas. Posteriormente y con apoyo de un traductor, se determinó que eran originarios de Vietnam.

Las tres personas recibieron atención inmediata y fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) en calidad de víctimas de tráfico humano, conforme al Informe Policial Homologado (IPH).

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) exhortó a la ciudadania a revisar sus vehículos antes de cruzar por las garitas y a evitar dejar las unidades sin vigilancia en la vía pública o en estacionamientos inseguros.

Escasa Participación Juvenil Afecta Formación Policial en Baja California

Historias recomendadas:

APG