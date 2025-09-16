FGE Investiga Muerte de Bebé en Tijuana; Detectan Anomalías en Hospital y Funeraria

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que habrá consecuencias legales para los familiares del bebé de ocho meses fallecido, así como para el personal médico que entregó su cuerpo sin notificar al Ministerio Público y la funeraria que lo recibió, luego de detectarse diversas irregularidades en el caso.

El menor ingresó al Hospital General de Tijuana con signos de síndrome del niño maltratado y perdió la vida a causa de un traumatismo craneoencefálico. Tras su muerte, el cuerpo fue entregado directamente a una funeraria sin cumplir los protocolos legales, lo que encendió alertas en la autoridad.

Catean funeraria por irregularidades

Durante un cateo en la funeraria, la Fiscalía General del Estado (FGE) recuperó el cuerpo del menor para realizar la autopsia de ley, asegurando que de no intervenir el caso habría quedado impune, ya que el fallecimiento se habría registrado como una muerte natural.

En el mismo operativo se localizaron además ocho cuerpos de adultos que no habían sido reportados a las autoridades. Aunque se presume que los decesos fueron por causas naturales, los restos fueron turnados al Servicio Médico Forense para las diligencias correspondientes.

La fiscal general, María Elena Andrade Ramírez, confirmó que el caso fue tipificado como homicidio doloso y señaló que se aseguraron las instalaciones de la funeraria. Además, se trabaja en coordinación con la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la Secretaría de Salud y el Registro Civil, con el objetivo de reforzar los protocolos y evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.

