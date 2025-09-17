Hombre Arrestado por Allanamiento Muere en Celda de la Comandancia Central de Mexicali

Un hombre que se encontraba bajo arresto por el delito de allanamiento de morada perdió la vida al interior de las celdas de la Comandancia Central de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).

Te podría interesar: Aseguran a Tres Migrantes Ocultos Dentro de Cajuela de un Vehículo en Garita de Tijuana

Muere hombre en celda

La víctima fue identificada como Noé David, quien había sido detenido la mañana del lunes. De acuerdo con información confirmada por el área de Comunicación Social de la corporación, alrededor de las 5:00 horas el hombre solicitó apoyo al manifestar que no podía respirar.

Personal médico acudió para brindarle asistencia, sin embargo, pese a los esfuerzos, a las 5:35 horas fue declarado sin vida.

Autoridades informaron que será el Servició Médico Forense (Semefo) el encargado de realizar la necropsia y emitir el dictamen oficial sobre las causas del fallecimiento.

CCSPM Pide Agilizar Academia de Policía en Mexicali Ante Falta de Elementos

Historias recomendadas:

Información Miguel Galindo

APG