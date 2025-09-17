Hombre Arrestado por Allanamiento Muere en Celda de la Comandancia Central de Mexicali
El detenido, identificado como Noé David, fue arrestado por allanamiento de morada en Mexicali
Un hombre que se encontraba bajo arresto por el delito de allanamiento de morada perdió la vida al interior de las celdas de la Comandancia Central de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).
Muere hombre en celda
La víctima fue identificada como Noé David, quien había sido detenido la mañana del lunes. De acuerdo con información confirmada por el área de Comunicación Social de la corporación, alrededor de las 5:00 horas el hombre solicitó apoyo al manifestar que no podía respirar.
- Personal médico acudió para brindarle asistencia, sin embargo, pese a los esfuerzos, a las 5:35 horas fue declarado sin vida.
Autoridades informaron que será el Servició Médico Forense (Semefo) el encargado de realizar la necropsia y emitir el dictamen oficial sobre las causas del fallecimiento.
Información Miguel Galindo
APG