Rescatan a Trabajador Atrapado en Antena de 50 Metros en Mexicali; Esto Pasó

Un trabajador identificado como Efrén Lara, de 44 años, quedó atrapado en lo alto de una antena de telefonía en la colonia Santa Isabel del municipio de Mexicali, a una altura superior a los 50 metros.

De acuerdo con autoridades, el incidente no se debió a una falla mecánica, sino a las altas temperaturas registradas en la capital de Baja California, que ocasionaron que el hombre sufriera agotamiento por calor y deshidratación, lo que lo dejó imposibilitado para descender por sí mismo.

El director de Bomberos de Mexicali, Rubén Osuna, explicó que la víctima había viajado desde Tijuana, donde las condiciones climáticas son distintas, y que el esfuerzo físico bajo temperaturas extremas lo afectó gravemente.

Ante la emergencia, bomberos activaron el protocolo de rescate vertical. Con cascos, arneses y cuerdas de seguridad, comenzaron un ascenso lento y calculado, mientras en tierra se coordinaba la operación para evitar cualquier error que pusiera en riesgo la vida del trabajador y de los rescatistas.

Durante el operativo, uno de los bomberos también sufrió los efectos del calor y tuvo que ser auxiliado, por lo que más elementos se sumaron a la maniobra para reforzar el ascenso. Finalmente, tras varios minutos de tensión, Efrén Lara fue rescatado con éxito y puesto a salvo, recibiendo atención médica inmediata.

