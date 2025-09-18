Detienen en Mexicali a Isidro “N”, Presunto Feminicida de Michelle Ávila

Un hombre fue detenido por la Policía Municipal en la colonia Jardines de Loreto, tras ser señalado como presunto responsable del feminicidio de Michelle Ávila ocurrido días antes en el municipio de Mexicali. El sujeto fue asegurado con un arma blanca y quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Detienen a presunto feminicida de Michelle Ávila

Durante un recorrido de vigilancia en la avenida Franciscanos, agentes adscritos al Grupo Especial de Reacción Inmediata (GERI) fueron abordados por un ciudadano que solicitó apoyo, ya que su hijo amenazaba con atentar contra su propia vida. El denunciante aseguró que también era el presunto responsable de la agresión que habría causado la muerte de su pareja sentimental, Michelle Ávila, de 22 años, el pasado 16 de septiembre.

Tras una inspección preventiva, los uniformados encontraron un arma blanca entre sus pertenencias, misma que fue asegurada de inmediato. El detenido, identificado como Isidro “N”, de 25 años, fue trasladado a la Comandancia Central, donde se elaboró el Informe Policial Homologado (IPH), y posteriormente fue turnado a la Fiscalía General del Estado (FGE), autoridad encargada de determinar su situación jurídica.

Cabe recordar que la noche del 16 de septiembre, a través de la línea de emergencias 9-1-1, se reportó a una mujer inconsciente dentro de un vehículo en la colonia Jardines de Loreto. Al arribar paramédicos, confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que el hecho fue catalogado como homicidio.

