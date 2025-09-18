Detienen a Hombre por Golpear y Amenazar con Cuchillo a su Pareja en Tijuana
El agresor intentó atacar a los oficiales, pero fue desarmado e inmovilizado
Una rápida intervención de la Policía Municipal en la colonia Dorado Residencial permitió rescatar a una mujer que era agredida por su pareja con un arma punzo cortante.
Rescatan a mujer amenazada por su pareja
De acuerdo con el reporte, los agentes acudieron tras recibir la denuncia de un ciudadano que señaló que su padre, bajo los efectos del alcohol, amenazaba con un cuchillo a su madre. Al ingresar al domicilio, los oficiales localizaron al agresor sujetando a la víctima en el sillón de la sala, con el arma a la altura del abdomen.
- Durante la detención, el hombre intentó atacar a los agentes, pero fue desarmado e inmovilizado. La mujer presentaba lesiones visibles en el rostro, labios y escoriaciones en el cuerpo; además, indicó que ya existía una denuncia previa contra su esposo por violencia familiar. El sujeto fue puesto a disposición de la autoridad competente.
Posteriormente, la víctima recibió acompañamiento y orientación sobre dependencias y programas de apoyo. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) recordó la existencia de la herramienta Mujer Alerta y del Escuadrón Violeta como canales de apoyo inmediato.
