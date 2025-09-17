Macro Simulacro Septiembre 2025 en Baja California ¿Qué Novedades Habrá?

El próximo 19 de septiembre se llevará a cabo el Macro Simulacro Nacional de Sismo, donde Baja California participará con innovaciones, informaron autoridades de Protección Civil.

¿Qué innovaciones habrá?

Este año, el Macro Simulacro de Sismo 2025 traerá consigo novedades a nivel nacional y estatal. De acuerdo con los departamentos de Protección Civil, por primera vez se enviará un mensaje de alerta a todos los celulares, sin importar la compañía telefónica, como parte de un doble ejercicio de prevención.

En Baja California, el simulacro contempla dos escenarios: un sismo de magnitud 7.2 frente a las costas de Playas de Tijuana, en la falla geológica de San Clemente, y una hipótesis de tsunami. Según Salvador Cervantes, coordinador estatal de Protección Civil, este último ejercicio simulará un movimiento telúrico de 9.2 grados en Japón, que generaría variaciones en el nivel del mar de hasta un metro en costas bajacalifornianas.

El coordinador municipal de Protección Civil, René Rosado, subrayó que el alertamiento telefónico es una innovación que permitirá reforzar la cultura de prevención y la participación ciudadana.

El simulacro se realizará el viernes 19 de septiembre a las 11:00 de la mañana y se espera la participación de más de 790 mil personas en Baja California, cifra similar a la alcanzada en el ejercicio del pasado 4 de abril.

