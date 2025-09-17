Mexicali Rompe Nuevo Récord de Calor este Septiembre: Van 18 este 2025
En lo que va de 2025, Mexicali ya suma 18 récords de calor, superando los 16 del año pasado
Mexicali atraviesa el verano más caluroso de su historia. En lo que va del 2025 ya se han registrado 18 récords de temperatura, cifra que supera a los 16 alcanzados en 2024.
El más reciente ocurrió este 16 de septiembre, cuando el termómetro marcó 45.7 grados centígrados, la temperatura más alta registrada en esa fecha desde el 2020. Este nuevo registro representa además el primer récord de septiembre, aunque no supera el récord absoluto impuesto en 2024, cuando la ciudad alcanzó los 50.2 grados.
Autoridades emiten recomendaciones
Ante las extremas condiciones, las autoridades emitieron recomendaciones para la población: evitar la exposición al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, mantenerse hidratados, usar ropa ligera y no dejar niños ni mascotas dentro de vehículos.
La situación refuerza la alerta sobre los efectos de las olas de calor en la capital de Baja California, donde cada año se intensifican las temperaturas extremas.
