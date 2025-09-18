Pipa de Gas Vuelca en Vía Rápida Oriente de Tijuana; Hay Más de 5 Vehículos Afectados

Una pipa de gas volcó sobre la Vía Rápida Oriente, en Tijuana, a la altura de la planta tratadora de agua y antes de llegar al puente Simón Bolívar, lo que ocasionó el cierre de carriles en ambos sentidos para permitir las maniobras de emergencia. El hecho se registró este jueves 18 de septiembre y movilizó a personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) y del cuerpo de Bomberos.

De acuerdo con el reporte oficial, el accidente involucró a cinco vehículos particulares y un camión. La magnitud del percance obligó a un operativo coordinado de seguridad y rescate en la zona, con el objetivo de reducir riesgos y garantizar el tránsito seguro de los conductores.

En el lugar trabajan alrededor de 20 elementos de Bomberos, quienes realizaron inspecciones para descartar fugas en la pipa accidentada y asegurar que no hubiera riesgo de explosión. Hasta el momento, no se han reportado escapes de gas, lo que permitió enfocar los esfuerzos en el retiro de los vehículos afectados y en la limpieza de la vía.

¿Cuáles son las vías alternas para evitar el tráfico por la volcadura de la pipa en Tijuana?

La SSPCM informó que el cierre temporal se mantiene mientras se llevaban a cabo las labores de rescate y remoción de unidades siniestradas. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para evitar la zona y tomar rutas alternas durante las próximas horas.

Entre las opciones recomendadas para desviar la circulación se encuentran el bulevar Insurgentes y el bulevar Díaz Ordaz, vías que permiten conectar con distintos puntos de la ciudad y reducir la carga vehicular en la zona del accidente.

¿Cuántas personas fueron afectadas por la volcadura de la pipa de gas en Tijuana?

Hasta el momento se reportan 5 personas lesionadas en el accidente, donde cuatro con prioridad verde (fuera de peligro); sin embargo, una de ellas fue señalada como paciente de prioridad roja, por lo que fue trasladado por la Cruz Roja a un hospital para su atención especializada.

El equipo de bomberos no ha reportado ninguna fuga de gas, lo que ha permitido mantener bajo control el hecho que pudo representar un riesgo mayor para la población. Se espera que en próximas horas se den a conocer los detalles completos del accidente.

Información de Carolina Vázquez y Emilia Silva

RCP