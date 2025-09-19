Inician Evacuación en Playas de Tijuana por Simulacro de Tsunami

Elementos de Protección Civil Municipal y Bomberos llevaron a cabo un simulacro de tsunami en playas de Tijuana, donde se procedió a la evacuación de visitantes y comercios.

Hipótesis de tsunami

Como parte del Macro Sismo Nacional 2025 en Baja California, Protección Civil puso en marcha dos escenarios de gran impacto. El primero fue una fue la hipótesis de un sismo de magnitud 7.2 frente a las costas de Playas de Tijuana, en la falla geológica de San Clemente, donde se activaron protocolos de evacuación y respuesta de emergencia.



El segundo escenario contempló un simulacro de tsunami, ejercicio inédito en Baja California, que simuló un movimiento telúrico de 9.5 grados con epicentro en las costas de Hawai, el cual habría generado variaciones en el nivel del mar y alto oleaje en las costas bajacalifornianas, por lo que elementos de emergencia procedieron con la evacuación de visitantes y comercios ubicados sobre la avenida del Pacífico.

