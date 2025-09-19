Desaparece en Ensenada Natasha Kimberly de 13 Años; Piden Apoyo para Localizarla

La Fiscalía General del Estado emitió una pesquisa para localizar a Natasha Kimberly Gómez González, de 13 años de edad, quien fue vista por última vez el pasado 17 de septiembre en la colonia Cañón Buenavista, en el municipio de Ensenada. Las autoridades solicitan el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero.

De acuerdo con la información oficial, la menor desapareció sin que hasta el momento se tenga conocimiento de su ubicación, lo que generó que familiares y autoridades iniciaran la búsqueda formal. La alerta fue difundida con la finalidad de que la población colabore aportando cualquier dato que pueda ser útil para encontrarla.

¿Cómo iba vestida Natasha Kimberly cuando fue vista por última vez en Ensenada?

Las características físicas y señas particulares de Natasha Kimberly fueron detalladas por la Fiscalía con el propósito de facilitar su identificación en caso de ser vista en la vía pública o en algún otro lugar.

Complexión delgada

Estatura de 1.55 metros

Tez morena

Cabello lacio, castaño oscuro

Ojos color café oscuro

Señas particulares:

Cicatriz en la ceja izquierda

Lunar cerca de la nariz

Vestimenta al momento de su desaparición:

Sudadera negra

Pants azul marino

La dependencia pidió que cualquier información relacionada con la menor sea reportada de inmediato, ya sea a los números de contacto de la Fiscalía, a la línea de emergencias 911 o de manera anónima a través del 089.

