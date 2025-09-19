Guardia Nacional es Atacada por Civiles Armados Cerca de Universidad de BC; Hay Un Muerto

Un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y civiles armados se registró la tarde del pasado jueves en la colonia Lomas de Coronado, en Playas de Rosarito, en Baja California, dejando como saldo un hombre abatido y otro detenido. El hecho ocurrió alrededor de las 17:31 horas en la calle Mariano Verdugo, cerca del campus de la UABC, y fue reportado inicialmente a través de la línea de emergencias 911.

De acuerdo con la información preliminar dada por las autoridades, dos hombres descendieron de un vehículo y dispararon directamente contra los agentes, quienes repelieron la agresión. El incidente generó alarma entre vecinos y estudiantes que se encontraban en las inmediaciones, ya que las detonaciones fueron grabadas y compartidas en redes sociales, mostrando la intensidad del intercambio de disparos.

El llamado de auxilio fue realizado por un elemento de la Guardia Nacional que solicitó apoyo en la zona alta de la colonia Morelos, lo que movilizó a diversas corporaciones, entre ellas la Policía Municipal, la Agencia Estatal de Investigación (AEI), la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) y personal de la Cruz Roja.

¿Cómo sucedieron los hechos del enfrentamiento en Rosarito?

En las primeras actualizaciones, la Guardia Nacional informó sobre las detonaciones y solicitó una ambulancia para atender a posibles lesionados. Posteriormente, la AEI confirmó que en el lugar hubo intercambio de disparos y que se logró detener a un hombre, mientras que otro más perdió la vida en el enfrentamiento.

El reporte final de la Cruz Roja señaló que se localizó a un masculino de aproximadamente 30 años de edad sin signos vitales, quien presentaba una herida por proyectil de arma de fuego en la espalda.

El operativo, que inició con un reporte de emergencia, concluyó con la intervención de varias corporaciones de seguridad y atención médica. Con un detenido y un civil abatido, el hecho continúa bajo investigación para esclarecer las circunstancias en que ocurrió la agresión y definir la situación legal del detenido.

Información de Omar Marmolejo

RCP