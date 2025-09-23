Inicio Tijuana Aseguran Camión con Más de Una Tonelada de Metanfetamina en Baja California; Provenía de BCS

Aseguran Camión con Más de Una Tonelada de Metanfetamina en Baja California; Provenía de BCS

Debido a un operativo de seguridad para revisar el tránsito de unidades se logró interceptar el vehículo que, según las autoridades, provenía de Baja California Sur.

Más de Una Tonelada de Metanfetamina fue Asegurada en un Camión en San Quintín | Foto: DEFENSA

Un camión que transportaba 56 costales con alrededor de mil 200 kilos de metanfetamina fue asegurado en la delegación El Rosario, dentro del municipio de San Quintín. El operativo estuvo a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, quienes intervinieron la unidad tras obtener información de su procedencia.

Las autoridades precisaron que el camión trasladaba costales con sustancias ilícitas que, tras una primera revisión, se confirmó correspondían a metanfetamina. La magnitud del decomiso lo coloca entre los aseguramientos de mayor volumen en la región, lo que derivó en el inmediato resguardo de la unidad y la sustancia por parte de las corporaciones participantes.

Según las autoridades el camión provenía de Baja California Sur

De acuerdo con los reportes oficiales, el vehículo provenía de Baja California Sur y fue detectado durante un despliegue de seguridad que tenía como objetivo revisar el tránsito de unidades de carga en la zona. La intervención permitió ubicar y confiscar el cargamento sin que se registraran incidentes adicionales.

El resultado fue dado a conocer por autoridades federales, quienes confirmaron que tanto la droga como el camión quedaron bajo disposición de las instancias correspondientes para su investigación y proceso legal. Además, se indicó que el personal de seguridad continuará con acciones similares en distintos puntos del estado.

La estrategia conjunta de vigilancia y patrullaje permitió identificar la ruta del vehículo y proceder al aseguramiento en el momento oportuno. El trabajo interinstitucional, señalaron las autoridades, busca mantener el control en carreteras y zonas de tránsito estratégico en Baja California.

Información de Patricia Lafarga

RCP

Inseguridad en Tijuana
