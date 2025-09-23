Alertan por Baja Presión por Fuga de Agua en Tijuana ¿Qué Colonias Serán Afectadas?

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) informó que iniciaron los trabajos de reparación de una fuga de agua en la calle Estado de Morelos, ubicada en la colonia Emiliano Zapata, en la zona del Cañón del Sainz, en Tijuana. De acuerdo con la dependencia, se estima que las labores tengan una duración aproximada de 10 a 12 horas.

La situación obligó al cierre total de la vialidad mencionada, con el objetivo de facilitar las maniobras del personal de mantenimiento. Autoridades pidieron a los automovilistas y vecinos del área tomar precauciones al circular por la zona y utilizar vías alternas mientras se desarrollan los trabajos.

¿Qué colonias se verán afectadas por la reparación de la fuga de agua en Tijuana?

Como consecuencia directa de la reparación, varios fraccionamientos experimentarán baja presión o intermitencia en el suministro de agua potable. Entre los sectores afectados se encuentran Urbi Villa del Prado 1, 2 y 3, colonias que dependen del sistema de distribución conectado a la tubería en reparación.

La CESPT explicó que las labores son necesarias para garantizar la continuidad del servicio y evitar afectaciones mayores en los próximos días. Los equipos especializados trabajan en la detección exacta de la fuga y en el reemplazo de los tramos dañados.

Vecinos de la colonia Emiliano Zapata y de las zonas aledañas fueron notificados sobre los inconvenientes temporales que ocasionarán las maniobras. La dependencia destacó que la reparación se realiza de manera prioritaria debido al impacto que representa en el abastecimiento de agua de varias comunidades.

La calle Estado de Morelos permanecerá cerrada durante el mantenimiento de la tubería

Se espera que una vez concluidas las acciones de mantenimiento, la presión y el flujo de agua se restablezcan gradualmente en las colonias afectadas. Asimismo, la vialidad será reabierta al tránsito cuando se confirme la seguridad en el área intervenida.

Con estas acciones, la calle Estado de Morelos permanecerá cerrada hasta finalizar la reparación, mientras que los residentes de Urbi Villa del Prado 1, 2 y 3 deberán considerar la baja presión o intermitencia en el servicio durante las próximas horas.

