Aseguran Más de Mil 600 Litros de Hidrocarburo tras Cateo en Baja California

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre el aseguramiento de un inmueble en el municipio de Tecate, presuntamente utilizado para almacenar hidrocarburo de procedencia ilícita.

Cateo e incautación

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) la diligencia se realizó tras la recepción de un Informe Policial Homologado presentado por elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California (FESC) , quienes detectaron materiales sospechosos en un predio durante un recorrido de vigilancia.

Con la orden de cateo obtenida como parte de la investigación, agentes de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) aseguraron tambos y bidones de plástico con un total de mil 600 litros de sustancia líquida, aparentemente hidrocarburo.

El inmueble quedó bajo resguardo mientras continúan las investigaciones correspondientes para determinar el origen del combustible y deslindar responsabilidades.

