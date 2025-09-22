Detienen a Hombre por Presunto Abuso a Menor de 13 Años en Tijuana

Un hombre de 40 años fue asegurado por la Policía Municipal de Tijuana tras ser señalado como presunto responsable de un caso de abuso en agravio de una menor de 13 años, en hechos ocurridos en el fraccionamiento Ribera del Bosque en el municipio de Tijuana.

De acuerdo con el reporte, la madre de la niña notó un cambio en el comportamiento de su hija cuando regresó de la tienda acompañada de un familiar. Al cuestionarla, la menor relató que había sido víctima de tocamientos indebidos y amenazas de muerte por parte del señalado.

Operativo de búsqueda

La mujer confrontó al individuo, quien intentó huir, por lo que solicitó apoyo al número de emergencias 9-1-1. En minutos, agentes municipales desplegaron un operativo en la zona y localizaron al presunto agresor en el área del estacionamiento de la misma privada.

El detenido fue identificado como Ismael “N”, de 40 años, quien recibió la lectura de sus derechos antes de ser trasladado a la Fiscalía General del Estado, en la Unidad Especializada en Delitos Sexuales, donde se determinará su situación legal.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) reiteró su compromiso de salvaguardar a niñas, niños y adolescentes, y de colaborar con las autoridades competentes para evitar que delitos de esta naturaleza queden impunes.

